Une Cité U toute neuve sur le campus du Saulcy à Metz

Les anciens étudiants qui ont connu les vieilles cités universitaires du campus du Saulcy, à Metz, auront bien du mal à les reconnaître. Les cinq résidences vétustes, où les cafards se disputaient aux punaises de lits, viennent de laisser place à des bâtiments entièrement rénovés et spacieux. Trois immeubles (soit 460 chambres) ont été inauguré ce lundi 5 décembre, les deux autres seront livrés dans le courant de l'année 2023. Des travaux rendus indispensables après les différents confinements et avec l'augmentation constante du nombre d'étudiants à loger (en 2021, 38% des étudiants lorrains bénéficiaient d'une bourse).

Confort et salle de sport

Place désormais à des chambres plus hautes, plus spacieuses (de 10 à 14 m²), toutes équipées de sanitaires individuels et d'un coin cuisine. Les étudiants peuvent aussi se retrouver dans des espaces communs comme une salle de travaille ou encore une salle de sport de 120 m².

"Nous avons beaucoup évolué en terme de concept : nous sommes vraiment dans une offre de service. Nous sommes la pour leur apporter, outre le confort de leur chambre, tous le bien-être qu'ils ont le droit d'attendre" explique Agnès Bégué, directrice générale du CROUS de Lorraine. 30 millions d'euros ont été investis pour les travaux : la plus grande partie financée par l'Etat et le CNOUS, (centre national des œuvres universitaires et sociales), en plus d'une participation de l'Eurométropole de Metz.

"Mieux dans mes études"

Pour les étudiants installés depuis peu dans ces nouveaux logements, le changement est évidemment salué. "J'ai la cathédrale en face de moi, c'est trop cool" lance Tania, étudiante en littérature, "on me dit que je suis plus enthousiaste, je me projette mieux dans mes études. Si le confinement s'était fait dans ces conditions, il se serait bien mieux passé..." En moyenne, le logement représente 55% du budget d'un étudiant. Le loyer de ces nouvelles chambres, après déduction des aides financières, se situe autour de 200 euros.