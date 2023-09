Une classe d'élèves ukrainiens "transplantée" à Tomblaine, une première en France

Loin du grondement de la guerre et des bombes, 17 petits ukrainiens viennent de s'installer à Tomblaine pour rejoindre une classe, rien qu'à eux à l'école Jules Ferry. Ils vont y rester jusqu'au 22 octobre, accompagnés par leur maitresse, une traductrice et trois accompagnatrices, employées par la mairie. Ce dispositif, inédit en France, se fait en partenariat avec l'association humanitaire Europe Prykhystok et le ministère de l'Education Nationale.

"Ils ont vu un avion, ils ont eu peur"

Agés de 8 à 11 ans, ces écoliers ukrainiens sont arrivés en bus ce week-end, depuis la ville de Lozovaya, dans la région de Kharkiv, à l'est du fleuve Dniepr, qui traverse à la verticale le pays. Ils ont vécu de très près l'invasion russe, les bombardements, ainsi que les sirènes de défense anti-aérienne. Un traumatisme qui les poursuit en Lorraine. "Hier, ils ont vu un avion dans le ciel, ils ont eu peur, raconte Rita, l'une des accompagnatrices, je leur ai dis : Tout va bien, ce n'est pas la guerre, ne paniquez pas."

L'angoisse des attaques aériennes se dissipent peu à peu. Les élèves prennent progressivement leurs marques dans les couloirs de l'école Jules Ferry, qui compte une sixième classe depuis ce lundi. A notre arrivée, ils sont assis derrière leur table, stylo à la main et regard vers le tableau, où on distingue un texte en écriture cyrillique.

Les élèves ukrainiens vont rester jusqu'au 22 octobre dans l'école Jules Ferry. © Radio France - Julien Penot

La maitresse Svetlana donne son cours, au côté de Séréda, professeur de Français en Ukraine, qui joue les interprète au micro : "C'est une chance pour les élèves, c'est super parce qu'en Ukraine nous étudions à distance, et c'est dangereux." Très dangereux même. La ville de Lozovaya se situe à 170 kilomètres, à l'ouest de la ligne de front selon le dernier rapport du ministère des Armées français.

De nombreux établissements scolaires, écoles et universités, ne sont plus accessibles, et quand ils le sont, les élèves sont tenus de rester dans les sous-sols par précaution. Dans le cas présent, il n'y en avait pas. Les élèves accueillis à Tomblaine devaient se contenter de cours à distance, en ligne. D'ailleurs, au moment de notre reportage, dix autres élèves suivaient les leçons depuis l'Ukraine, quand leurs camarades étaient en classe à l'école Jules Ferry.

Un programme scolaire ukrainien

Bien qu'ils soient en France, les élèves vont suivre un programme scolaire 100% ukrainien. C'est ce qui fait toute l'originalité de ce dispositif par rapport à d'autres, lancés dans des écoles françaises qui ont pris en charge des Ukrainiens. "Nous suivons le rythme de l'école, décrit Séréda, pendant la récréation, ils jouent avec les Français, ce sont des élèves très petits, ils quittent pour la première fois leur parent, mais ils ne pleurent pas."

Le contact avec les proches se fait par téléphone, tous les soirs. Les accompagnatrices veillent aussi à leur bonne intégration à l'école, mais aussi en-dehors avec des activités extrascolaires. "C'est une fierté, car on leur offre la possibilité d'aller à l'école, de ne pas être dans leur quotidien de la guerre, notre but c'est qu'ils s'éclatent", sourit Patricia Herman, responsable du service enfance à Tomblaine, en charge du séjour.

Les 17 nouveaux élèves sont logés dans un gite à Tomblaine, mis à disposition par la mairie, qui annonce déjà des visites, des sorties, ainsi que des activités comme un déplacement dans un parc d'attraction ou encore assister à un match de football de l'ASNL. Selon le maire, cet accueil coûterait autour de 15.000 euros. Une fois le séjour terminé, les 17 élèves, la traductrice et la maitresse retourneront en Ukraine.