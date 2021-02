Une classe de 35 élèves s'installe devant les locaux de l'inspection académique à Auxerre

35 tables et 35 chaises pour montrer dans quelles conditions travaillent les élèves du collège de Puisaye, tout au long de l'année. Une cinquantaine de parents, d'élèves, de professeurs et d'élus manifestaient mercredi devant les locaux de l'inspection d'académie de l'Yonne

Pour se faire entendre, parents et professeurs ont donc reproduit mercredi une salle de classe avec 35 élèves. C'est une situation à laquelle est confronté le collège de Puisaye (qui comprend trois sites, à Bléneau, Saint Sauveur en Puisaye et Saint Fargeau) depuis plusieurs années. Marion et Louna , élèves de 5ème, étaient présentes devant l'inspection d'académie à Auxerre avec leurs parents. " A 35 par classe, c'est hyper compliqué de suivre parce les profs ne peuvent pas expliquer correctement à l'ensemble des élèves. Ce serait mieux d'être en petits groupes. A 35, il y a trop de bavardages."

Une situation qui dure depuis trop longtemps pour Delphine, dont la fille est au collège. "C'est plus possible de rester comme ça avec des classes à 35 élèves en math en français en histoire-géo. Des matières importantes. Il faut davantage de professeurs."

Même son de cloche du côté de Cathia la maman de Clara 12 ans, qui met également en cause les conditions d'accueil des élèves dans les classes. "J'ai un sentiment de gâchis pour les élèves et de colère. En plus il manque des chaises dans certaines classes. Et puis au niveau du Covid, du protocole sanitaire, il n'y a pas la distance quand ils sont 35."

Le collège de Puisaye a déjà prévu de revenir la semaine prochaine devant l'inspection d'académie. Et ils ne sera pas le seul. Plusieurs autres établissements du département participeront à ce rassemblement pour demander davantage de moyens.