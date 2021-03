Une classe de Saint-Romain participe au 25e Parlement des enfants

L'école de Saint-Romain participe au Parlement des enfants. Un concours organisé par l'Assemblée nationale, pour découvrir le travail des députés et proposer une loi. Les propositions de loi doivent être envoyées avant le 5 mars. Rencontre avec des écoliers très impliqués et heureux d'être écoutés.

La classe élémentaire de Saint-Romain participe cette année à l'opération, Le Parlement des enfants. C'est sous l’impulsion de leur professeur, Marius Clergeot, que les quatorze élèves de cette classe unique (CE2-CM1-CM2), se sont inscrits à cette 25e édition. Un concours organisé par l'Assemblée nationale, destiné aux élèves de CM2 pour découvrir le travail des députés et la fabrication des lois.

Les élèves travaillent depuis plusieurs semaines sur leur proposition de loi. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une thématique commune

Toutes les classes ont travaillé sur la même thématique, "une alimentation durable et équilibrée". Les propositions de loi doivent être envoyées jusqu'au vendredi 5 mars. C'est déjà fait pour les élèves de Saint-Romain. Mais alors que contient leur proposition? Emma et Léa expliquent, "on voudrait créer une commission d'élaboration des menus de cantine", dit l'une, avant que l'autre ne précise, "il y aurait un délégué et son suppléant et ils iraient à la commission pour donner leur avis."

Quelle est la proposition de loi des élèves de Saint-Romain ? Reportage de Stéphanie Perenon Copier

La classe en plein travail sur cette proposition de loi. © Radio France - Stéphanie Perenon

Une proposition mais des débats et des rencontres

Une commission d'élaboration des menus dans un but bien précis, poursuivent Alan et Zacharie, "bien manger, être en forme et éviter de manger tous les jours la même chose!" Mais avant d'en arriver là, il y a eu beaucoup de boulot et de nombreuses rencontres. Avec des maires du secteur, mais aussi avec le député de la circonscription. "Ils étaient très curieux et avaient plein de questions à leur poser", raconte leur professeur. "Ces rencontres sont très riches et ça rend les temps de classes très vivants."

Pour Marius Clergeot, professeur des écoles en charge de la classe de St Romain, ce travail a été bénéfique à tous les niveaux Copier

Et des progrès à tous les niveaux

L'intérêt de ce projet est aussi pédagogique pour Marius Clergeot, car il a permis de "faire travailler les élèves sur plusieurs matières, les maths le français ou même les sciences, sans en avoir l'air. Avec cette proposition de loi, on a avancé sur le programme à tous les niveaux." Et côté élèves, la classe est unanime, "c'est trop cool ce Parlement des enfants!" s'enthousiasme une jeune élève, "car pour une fois on nous écoute et ça c'est bien!" Des enfants impliqués et heureux d'être écoutés par les grands.

Un projet où les élèves se sont impliqués, ravis de pouvoir donner leur avis Copier

La classe de Saint-Romain, en plein travail, mars 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Un voyage à Paris à la clé

A la clé il y un beau cadeau pour la classe qui remportera le concours, découvrir Paris le temps d'une journée avec la visite de l'Assemblée nationale, si la situation sanitaire le permet bien sûr. Quel que soit le résultat, ils ont déjà tout gagné pour Marius Clergeot, car "ils ont réussi à montrer leur grande créativité."

Prochaine étape, chaque Académie doit choisir une proposition puis cinq seront sélectionnées au niveau national par un jury. Pour la dernière étape, ce sont les élèves des classes participantes qui choisiront par vote électronique, la meilleure proposition.