Une classe de Saint-Stanislas à Nîmes invitée à rester chez elle après la confirmation d'un cas de Covid

Une quinzaine de classes fermées dans le Gard depuis la rentrée scolaire à cause de la Covid. Saint-Christol-les-Alès, Bellegarde, Vauvert et aussi à Nîmes. Deux cas confirmés ce week end après des tests. Une classe élémentaire a été invitée à rester chez elle à l'institution Saint Stanislas. Un garçonnet de 11 ans a été contaminée par sa maman, sa sœur (13 ans) également. Comme les masques sont obligatoires et qu'il n'y a pas eu de cas-contact, cette classe de 4e a repris les cours normalement.

Reportage à Saint Stanislas à Nîmes (Gard) Copier

La maman positive a elle-même prévenue l'institution la semaine dernière

Elle a fait immédiatement le choix mardi dernier de ne pas accueillir son fils et sa fille en classe. Leurs résultats ont parlé ce dernier week end, le petit garçon en classe de CM2 est lui aussi positif - sa classe une trentaine d'élèves ainsi que leur professeur ont été placés en quatorzaine. Pas de cas contact pour sa sœur en 4e, le port du masque est obligatoire, les cours se poursuivent.

2 cas de Covid à Saint-Stanislas à Nîmes mais pas d’inquiétude

Deux cas à Saint Stan - comme disent les nîmois qui connaissent bien cette institution - mais les parents - comme Sandra - s'estiment suffisamment informés."Ils font ce qu'ils faut en matière de protection. S'il y a un souci, je suis en télétravail, je pourrais garder mes trois enfants". Avant d'ajouter "c'est vrai que pour les autres familles cela peut s’avérer très difficile". Pas d’inquiétude particulière non plus chez les autres élèves a constaté Ingrid Collier professeure de lettres modernes

Ingrid Collier, professeure de lettres modernes. Copier

Depuis la rentrée des classes dans le Gard, ce sont pas moins de 300 élèves qui ont été invités à rester chez eux à cause de la Covid.