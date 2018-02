Depuis la rentrée scolaire de septembre, 31 élèves de seconde conçue de manière aléatoire, expérimentent la méthode Freinet au sein de leur classe coopérative. Le principe : amener les élèves à chercher, inventer et apprendre par eux-mêmes plutôt que de reproduire ce qu'on leur inculque. Avec un mot d'ordre : l'entraide des élèves. Lucie Chanu, prof de philo, à l'origine de cette expérience, est convaincue que l'enseignant face à plus de 30 élèves ne peut pas accompagner chacun. En revanche, les élèves entre eux, peuvent beaucoup s'aider

Maureen, 15 ans, est une élève comme une autre dans cette classe de seconde coopérative, sauf qu'elle est aveugle. Elle est enchantée de cette entraide des élèves.

Je suis plus intégrée, c'est un système qui me correspond. On ne va plus à l'école parce que c'est obligatoire, on y va parce qu'on a envie d'apprendre.