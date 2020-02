PHOTOS - Une classe Défense au collège de Carpentras pour apprendre les valeurs de la République

Tom et Erwan sont en classe Défense au collège de Carpentras et rêvent de s'engager dans la marine ou la gendarmerie

Carpentras, France

Depuis la rentrée 2019-2020, une classe Défense accueille 20 élèves de 4e au collège Daudet de Carpentras. Ces élèves seront à bord d'un sous-marin le 31 mars. Il y avait déjà une classe Sécurité civile au collège Daudet. Les élèves de la classe Défense ont ajouté une heure supplémentaire chaque semaine à leur emploi du temps pour mieux connaitre les rouages de la défense nationale. Certains élèves rêvent de s'engager sous l'uniforme... mais d'autres souhaitent seulement améliorer leurs connaissances des valeurs de la République.

Apprendre les valeurs en rêvant d'uniforme

Erwan, 13 ans, prépare un exposé sur les hélices d'un sous-marin. Son travail participera au prix du Gouverneur militaire, mais le jeune homme n'a pas choisi cette classe Défense pour la mécanique. Il veut "apprendre les valeurs de la France, de l'armée". Erwan désire aussi s'informer sur son futur métier parce que "je veux être maître-chien dans la gendarmerie". Avant d'enfiler l'uniforme, Erwan a travaillé "sur les droits de l'Homme. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter".

Son copain Tom cherche une image de sous-marin. Ce collégien annonce qu'il est "fortement intéressé" pour embarquer : il espère "apprendre beaucoup de choses sur l'armée, la marine, pour voir si c'est ça qui m’intéresse vraiment. Même si je ne deviens pas militaire, au moins, j'aurais appris des choses".

Classe Défense pour l'école de la confiance

Le principal de ce collège de 493 élèves en réseau d'éducation prioritaire à Carpentras confie que "90% des élèves viennent de quartiers défavorisés" mais Claude Parrado insiste : "nos élèves, contrairement à ce qu'on peut croire, ont des valeurs. Nos élèves s'engagent, sont motivés, comprennent l’intérêt de venir au collège. La classe Défense, c'est aussi l'école de la confiance. Les parents adhérent aux valeurs du collège et de la République. Ce vivre ensemble, on le vit au quotidien". Les parents et leurs enfants participent spontanément aux cérémonies du 11 novembre ou du 8 mai.

Les élèves de la classe Défense du collège Daudet de Carpentras © Radio France - Philippe Paupert

