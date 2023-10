Une classe du lycée Don Bosco de Mayenne participe à l'élection du Prix Goncourt des lycéens

Les membres de l'académie Goncourt ne sont pas les seuls à jouer les jurys littéraires. 36 élèves de seconde du lycée Don Bosco de Mayenne sont chargés de sélectionner leurs trois ouvrages préférés parmi les 16 participants du prix Goncourt. Ils leur restent un mois et demi pour lire trois livres chacun, débattre et choisir leur tiercé gagnant.

ⓘ Publicité

Ce projet permet aux élèves de développer leur goût de la lecture et leur esprit critique. "C'est ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils arrivent à réfléchir, à penser, à émettre un avis par eux mêmes, explique Charlotte Minzière, professeure de lettres qui encadre le projet avec une collègue documentaliste. Ils apprennent aussi à voir ce qu'est la diversité de la littérature. Des fois, ils ont un regard limité sur ce qui se fait. Il y en a, ils disent "Les livres, ce n'est pas pour moi". Mais au final, la sélection est assez large en termes de diversité et ça leur permet de voir que, si, il y a peut-être des choses qui peuvent leur plaire dans les livres."

Cette participation au Prix Goncourt des lycéens permet de bien s'entraider dans la classe et d'échanger avec les autres élèves. "J'espère lire deux livres, raconte Louna, mais je pense que ça peut le faire parce qu'on est beaucoup. Du coup, si chacun lit un peu plein de livres, on pourrait se construire chacun un avis. On peut discuter des livres entre nous, c'est bien pour apprendre à se connaître."

Même si les téléphones sont parfois tout près des livres, les lycéens sont motivés pour relever le défi et rester concentrés. Cet état d'esprit ravit Elise Abiven, documentaliste au lycée Don Bosco de Mayenne. "Si on ne propose pas ce genre de projet là, on ne mettra pas la lecture en avant et je pense qu'il ne faut pas abandonner. C'est notre rôle en tant que professeure, en tant que documentaliste, de faire connaître les livres et si ça peut passer par les rencontres d'auteurs, c'est vraiment l'idéal aussi parce que ça humanise le livre, ça donne envie d'aller vers le livre."

Justement, les élèves mayennais rencontreront 13 des 16 auteurs sélectionnés par le prix Goncourt à Rennes le 20 octobre, une bonne occasion d'approfondir leur goût de la lecture. Le nom du gagnant sera connu le 23 novembre, après une délibération régionale à Poitiers le 20 novembre.