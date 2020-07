Une classe entière privée de baccalauréat dans le Gard

Près de 96% des 745.900 candidats au baccalauréat 2020 ont été reçus au terme de la première session de rattrapage, soit 7,6 points de plus qu'en 2019, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les élèves ayant eu le bac du premier coup étaient 91,5%, un record absolu pour cette session exceptionnelle.

Et pourtant. Dans le Gard, à Saint-Christol-lès-Alès, les élèves de l’école des métiers professionnels cévenole sont tombés de leur chaise : aucun n'obtient le précieux diplôme, soit une classe entière.

L’école des métiers professionnels cévenole est une école privée hors contrat. À Saint-Christol-lès-Alès, les élèves du bac pro esthétique pensaient avoir la mention. Résultat : pas une seule des 10 élèves n'a reçu le précieux sésame. L'académie a apparemment refusé de valider le diplôme en avançant que l'école hors contrat n'avait pas envoyé toutes les bonnes pièces.

"Elles sont toutes bloquées. Toutes les écoles sont réservées, les BTS notamment, explique Elsa Le Saint, représentante d'un collectif de parents d'élèves, qui est prête à porter plainte. Il y a des parents qui ont loué des appartements à Montpellier."

"Elles ont toutes de très bonnes notes. On est dans l'expectative (...) Porter plainte ? Oui, si c'est possible. Et déjà contre le rectorat. Les élèves n'ont pas à être victimes d'une erreur entre les deux administrations." Elsa Le Saint, représentante d'un collectif de parents d'élèves