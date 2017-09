Une "classe externée" pour des enfants atteints d'autisme à Montbéliard

Une "classe externée" vient d'ouvrir à l'école Victor-Hugo de Montbéliard dans le Doubs. Huit enfants atteints de troubles autistiques y suivent un enseignement spécialisé avant de, progressivement, suivre des cours en circuit ordinaire.

Favoriser l'intégration des enfants autistes dans le circuit d'éducation ordinaire. Voilà l'objectif de l'Institut médico-pédagogique L'Esterel de Montbéliard. Depuis le début de l'année scolaire, l'institut a ouvert une "classe externée", physiquement installée au sein de l'école Victor-Hugo, afin d'offrir un cadre pédagogique qui colle le plus possible avec celui des autres enfants.

Actuellement, huit enfants atteints d'autisme y suivent des cours spécialisés. Le projet se développe en deux phases comme l'explique Bernard Triponey, directeur de l'IMP L'Esterel : "notre enjeu c'est d'extraire ces enfants de l'Institut pour travailler sur leurs troubles envahissants du développement et du comportement, faire que — par des méthodes éducatives et comportementales — on arrive à leur redonner un statut d'élève et qu'ils puissent suivre un apprentissage. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on travaille sur une scolarité partagée. C'est-à-dire leur permettre de retourner dans une classe traditionnelle, dans une matière qui les intéresse. Le projet étant d'étendre au maximum cette scolarité partagée pour leur permettre, progressivement, de retourner dans le circuit ordinaire."

L'inclusion progressive recommandée par l'Union européenne

L'intérêt est double. Pour les enfants autistes, il s'agit de développer leurs apprentissages dans un milieu classique, de se sentir "comme les autres". Pour les autres enfants, il s'agit d'intégrer la différence et de ne pas en avoir peur. "C'est d'ailleurs une recommandation de l'Union européenne, explique Bernard Triponey. Elle demande aux pays européens d'aller le plus possible vers la désinstitutionnalisation — ce qui ne signifie pas la fin des institutions — et faire que les enfants puissent avoir un statut d'élève comme tous les enfants mais avec un accompagnement médico-éducatif dont ils ont besoin pour compenser leur handicap."