Une classe orchestre vient de voir le jour au collège La Carrigole à Perpignan

Perpignan, France

Au Collège La Carrigole à Perpignan, une classe orchestre vient d'ouvrir. Pendant trois ans, trente élèves de 5e font partie de cette classe orchestre et auront la possibilité d'intégrer plus tard le conservatoire. Le but permettre à des jeunes de quartier prioritaire d'accéder aussi à la musique. Ce mardi, les élèves ont donné leur premier concert au collège La Carrigole devant parents, professeurs et devant la Rectrice de l'Académie. Le chanteur Bruno cali était également présent pour accompagner les enfants en chanson.

1 heure de musique par semaine

Au mois d'octobre, les instruments ont été distribués aux élèves de la classe orchestre. Des élèves qui n'avaient jamais touché à un instrument jusqu'à présent. Il a fallu acheter les instruments, un violon d'étude peut coûter par exemple 750 euros, la plupart des élèves et des parents n'ont pas les moyens. L'objectif est donc de rendre accessible la musique et à terme d'atteindre un orchestre de 90 élèves dans ce collège avec 10 enseignants du conservatoire. A 12 ans, Aurelia et Mae jouent du violon et de l'alto pour la première fois : "J'étais stressée, mais ma mère est contente d'ailleurs parce que c'est un bon son et on peut faire plein de musique avec le violon. La musique j'adore ça et cela peut servir pour plus tard. La musique ça peut apporter beaucoup et surtout de la confiance en soi."

Sylvie est émue. Son fils est en 5e et a donc la chance de faire partie de cette classe orchestre : "Il fait le cor. Je ne pensais pas qu'il tiendrait parce que c'est un enfant qui est en situation de handicap et finalement ça se passe très bien. C'était la première fois qu'il jouait d'un instrument je redoutais qu'il lâche prise mais au contraire ça lui plait. Tout ce qui est scolaire, c'est n'est pas son fort mais au final la musique _c'est une grande joie et un étonnement_. Ça se passe bien il veut continuer." Son fils Adam est en effet ravi de faire partie de cet orchestre : "Je joue du cor, c'est un instrument à vent. J'étais stressé mais il y avait ma mère et mes copains."

Offrir la musique à des élèves de quartier prioritaire

Chaque semaine, les élèves travaillent une heure sur leur instrument et jouent ensemble deux fois par mois. Un défi réussi pour Gilles Noilhan, le principal de ce collège classé en « éducation prioritaire » : "C'est d'ailleurs le projet de l'association orchestre à l'école, _c'est d'offrir la pratique musicale à des élèves qui naturellement n'y aurait peut-être pas accès, financièrement ou culturellement_. C'est le conservatoire qui vient à vous." Grâce à cette classe orchestre les élèves pratiquent plus régulièrement la musique : "Ces enfants, il y a un mois et demi n'avaient pas touchés d'instrument. Ils ont répété cinq fois ensemble seulement avant ce concert. Moi-même quand j'étais au conservatoire on déchiffrait le solfège. Là ce sont des nouvelles méthodes de travail. Ça permet de mettre la main à la pâte." En fin d'année un concert est prévu avec l'ensemble des élèves de la classe et les professeurs du conservatoire. Au total dans l'Académie, il existe 35 classes orchestredonc environ 900 élèves. Dans les Pyrénées Orientales, il y a 4 classes orchestres (2 écoles et 2 collèges), avec donc environ 100 élèves.

Trente élèves du collège participent à la classe orchestre © Radio France - Romane Porcon