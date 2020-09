Selon le Dasen du Gard, interrogé en direct ce mardi matin sur France Bleu Gard Lozère, il y a désormais 17 classes fermées dans le Gard à cause de cas de covid-19.

Une classe supplémentaire fermée à Nîmes à cause de la covid-19

Philippe Maheu a fait son 7h50 ce mardi matin sur France Bleu Gard Lozère. Il a fait en particulier le point sur les classes fermées dans le Gard à cause de cas de covid-19. Et 2 nouvelles classes se sont ajoutées à la liste ce lundi en fin de journée. Les écoles concernées se situent à Nîmes et Saint-Ambroix.

A Nîmes, il s'agit des classes de CM1/CM2 de l'école publique Lakanal dans le quartier Pissevin.