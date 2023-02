Une classe va fermer en plein cœur de Toulouse à l'école Lakanal, parents et syndicats se mobilisent

Dans quelles conditions va se faire la prochaine rentrée scolaire en Haute-Garonne en septembre? Le directeur académique présentait la future carte scolaire lundi aux représentants des parents d'élèves puis à la presse. Le département va perdre au total 580 élèves dans le 1er degré à la rentrée prochaine.

Parmi les fermetures de classe envisagées, on trouve une classe à l**'école élémentaire Lakanal de Toulouse. L'école est place de la Daurade**. Elle accueille 287 élèves cette année. Selon les syndicats, la direction académique annonce 252 élèves l'année prochaine, les syndicats 289, soit entre 24 et 25 élèves par classe. Ce serait la 3e fois en trois ans qu'une classe ferme dans cette école située pourtant en plein centre-ville.

Un décompte prévisionnel qui questionne parents et syndicats

Ce que ne comprennent pas parents et syndicats, c'est que chaque années entre 30 et 40 élèves qui ont des horaires aménagés avec plusieurs après-midi par semaine des cours de musique ou de danse au conservatoire à coté, viennent gonfler les effectifs. Et que cette année ils n'ont pas été pris en compte, s'étonne Cédric Fleuret, enseignant (dans une autre école) et délégué SNUDI Force Ouvrière 31.

"Ce refus de compter les 40 élèves est proprement scandaleux il entraînerait une fermeture de classe qui amènerait cette enseignante à quitter l'école. Le représente du personnel à Lakanal poursuit. "Cette fermeture réduirait également la décharge de la directrice d'école et une troisième enseignante, celle qui décharge la directrice, amenée elle aussi à partir. Ce sont trois enseignantes qui seraient impactées. Et cette école, elle mène de nombreux dispositifs. Elle est pilote dans la lutte contre le harcèlement et ce sont toutes les enseignantes qui sont porteuses, qui sont leaders de ces dispositifs qui seraient menacés de partir. Tout ça parce que l'administration ne compterait pas 40 élèves qui seront bel et bien présents. Une rentrée, ça s'anticipe. On sait que les élèves seront là. Alors tenons en compte dès maintenant."

Le directeur académique est notre invité mardi matin

Les parents d'élèves ont manifesté leur opposition lundi devant le rectorat à Toulouse avant d'être reçus. La direction d'académie a pris note. La décision définitive sera prise le 9 février en Préfecture. On en parle ce mardi matin après le journal de 8h avec le directeur académique de Haute-Garonne, Arnaud Leclerc.