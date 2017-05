Une compétition entre deux écoles pour lutter contre le gaspillage

L'école Stuart Mill à Avignon a affronté l'école Paul Langevin à Arles lors du concours des "Olympiades de l'anti-gaspi". La victoire est revenue aux demi-pensionnaires avignonnais qui ont laissé le moins de restes dans leurs assiettes. A la clé pour eux, une belle récompense.

Pour la deuxième année consécutive, les "Olympiades de l'anti-gaspi" ont opposé entres elles plusieurs écoles avignonnaises. L’école Stuart Mill s'est qualifiée pour se confronter à l’école Paul Langevin sélectionnée quant à elle à Arles.

Le 25 avril un repas composé de gardanne de taureau, carottes biologiques et de navettes à la fleur d'oranger devait départager les deux écoles. Résultats : moins de deux grammes de restes par assiette pour les petits Avignonnais, contre plus de 20 grammes pour les écoliers d'Arles.

Lutter contre le gaspillage

Cette compétition a pour but premier de sensibiliser les enfants au problème du gaspillage. Et pour motiver les enfants, il y avait deux belles récompenses à gagner. En plus de la coupe d'or , les élèves de CM1 et CM2 verront leur navette chocolat et fleur de sel commercialisée par la biscuiterie Aujoras à Morières-lès-Avignon.