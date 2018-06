Villeneuve-d'Ascq, France

La crèche les Souriceaux accueille 25 enfants à Villeneuve d'Ascq, dans la métropole lilloise. C'est une crèche associative, gérée en partie par les parents. L'un de ses principes fondamentaux, c'est la bientraitance : pas de violence physique ou verbale, pas de punition, une écoute des petits, à chaque instant.

Mais en 2014, une auxiliaire de puériculture est soupçonnée d'avoir donné une fessée à un enfant de 18 mois au sein de la crèche, un geste dont ont été témoins deux de ses collègues. Elle est immédiatement mise à pied, puis licenciée pour faute grave. Une décision que le directeur, Jérôme Dumortier, assume à 100% : "pour moi, c'est vraiment inconcevable. On doit à chaque enfant qu'on accueille la sécurité physique, affective et morale, à travers une fessée, ces trois sécurités sont entachées. Ca ne devrait pas exister dans une structure petite enfance".

Procédure aux Prud'hommes

La salariée porte l'affaire devant les Prud'hommes, et après de longues années de procédure, la décision est tombée en décembre 2017. Le licenciement est confirmé, mais requalifié en cause réelle et sérieuse, moins lourd que la faute grave. Elle peut donc prétendre à 16 000 euros d'indemnités. Anaïs Fermon, maman d'une petite Romane, qui fréquente la crèche, et présidente de l'association les Souriceaux, estime que "c'est aberrant. On met son enfant dans une crèche en pensant qu'il va être bien. De quel droit l'éducation, c'est de la violence ? La fameuse phrase 'une fessée n'a jamais tué personne', eh bien si, justement. Parce que ça peut amener à d'autres gestes."

La crèche fait appel

La crèche a donc décidé de faire appel. Elle prend le risque de tout perdre, car si le licenciement est annulé, ce sont 32 000 euros qu'elle devra payer à son ex-salariée. Ce qui risque, selon son directeur, de mener la structure à la fermeture. Mais la décision de faire appel a été prise à l'unanimité des employés.

Une pétition sur internet

Ce combat contre les violences éducatives passe aussi par une pétition, qui a récolté 1400 signatures en quelques semaines. Le but des Souriceaux : faire réfléchir les professionnels et les parents. Jérôme Dumortier a bien conscience que "l'opinion publique n'est pas encore favorable à l'interdiction de la fessée. 87% des Français avouent avoir déjà mis une fessée à leur enfant. Mais il faut mettre ce combat au grand jour." Depuis 1979, 53 pays ont voté des lois interdisant toute forme de violence corporelle sur les enfants. Ce n'est pas le cas de la France.