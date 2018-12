Une crèche et une école "salafiste" fermées à Marseille

Marseille, France

Une crèche "clandestine" a été fermée administrativement et une école est en cours de fermeture, dans le 14ème arrondissement de Marseille. Le ministre de l'Education Nationale les considère comme "salafistes". Ces deux établissements musulmans, non déclarés et gérés par la même association du quartier du Cannet, ont été contrôlées le 4 décembre dernier. Le premier lieu accueillait quinze enfants âgés de 2 à 3 ans, encadrés par deux bénévoles. Il a été administrativement fermé le 12 décembre, en raison de problèmes d'hygiène et de sécurité. La crèche a été mise en demeure de réaliser des travaux.

Des enfants officiellement scolariés à domicile

L'école est en cours de fermeture. Elle accueillait au moins 30 enfants, dont 15 de plus de six ans. Ils étaient officiellement scolarisés à domicile, selon l'Education nationale. Le rectorat d'Aix-Marseille a envoyé un courrier aux parents pour leur demander de ne plus amener leurs enfants dans cet établissement à partir de ce mercredi. Ils seront reçus au rectorat pour les inscrire dans une autre école.

Des soupçons de radicalisation

Selon le journal la Provence, les enquêteurs travaillent aussi sur les profils radicalisés de plusieurs membres des familles de ces enfants. Le préfet de police estime que ces deux établissements sont "très communautarisés". Ces opérations ont été menées en vertu de la loi Gatel, qui vise à mieux encadrer les établissements privés hors contrat. Elle prévoit un contrôle dès la première année d'exercice de l'établissement.