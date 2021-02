Une crèche, un relai d'assistantes maternelles et une Maison pour tous sous le même toit à Montpellier

Un nouveau bâtiment se construit dans la rue Claude LEVIS-STRAUSS, dans le quartier de Port Marianne à Montpellier. Il s'agit d'un espace qui accueillera une crèche, un relai d'assistantes maternelles et une Maison pour tous d'ici septembre 2022. La crèche s'étalera sur trois étages et 1028 mètres carrés, 72 enfants pourront y être accueillis. Le nombre de places en crèche dans ce secteur passera donc de 125 à 197.

Un espace pour les assistantes maternelles

Au rez-de-chaussée, les assistantes maternelles du quartier se partageront un espace de 100 mètres carrés. Elles pourront y venir pour faire des activités avec les enfants qu'elles gardent. Ce sera aussi un lieu de rencontres avec les parents. "L'idée est d'informer et d'accompagner les parents dans le choix le plus adapté à leurs contraintes pour la garde de leurs enfants" explique Tasmine Akbaraly, adjointe à la petite enfance à la mairie de Montpellier.

Tasmine Akbaraly adjointe à la petite enfance à la mairie de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Un lieu d'accueil pour les associations

Un espace de 500 mètres carrés sera aussi dédié à une 24e Maison pour tous à Montpellier "pour accueillir des enfants plus âgés et créer un espace intergénérationnel" souligne Tasmine Akbaraly. Des associations et des habitants du quartier pourront venir y faire des activités communes. Le coût total des travaux s'élève à 4,1 millions d'euros, financé par la Ville et par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Hérault.