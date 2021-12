Une deuxième école menacée de fermeture à Limoges à la rentrée prochaine

La Ville de Limoges annonce ce mercredi étudier les conditions de fermeture de l’école élémentaire La Monnaie située rue Aristide Briand à proximité de la gare des bénédictins. Cette école qui ne compte que 33 élèves répartis en deux classes pourrait donc définitivement fermer ses portes avant la prochaine rentrée de 2022. Comme pour l'école maternelle Paroutaud qui elle aussi devrait fermer, la ville explique mener un projet de restructuration des groupes scolaires qui vise à proposer une offre homogène tout en tenant compte de la baisse des effectifs dans le premier degré qui se traduit par une perte de 600 élèves en 5 ans.

La ville invoque la présence d'une autre école à proximité

Pour la ville de Limoges les élèves de l'école de La Monnaie auront la possibilité de s'inscrire au groupe scolaire Aristide Beslais situé dans la même rue et où d'importants investissements ont été réalisés selon la mairie. Et comme pour l'école maternelle Paroutaud, elle explique que l'école de La Monnaie ne dispose pas de cantine scolaire ce qui oblige à transporter les enfants. L’école Odette-Couty pourra également accueillir de nouveaux élèves mais pas sûr que ces solutions soient acceptées par les familles. On a vu la colère des parents d'élèves à l'annonce de la fermeture de l'école maternelle Paroutaud.

C'est le conseil municipal lors de sa réunion du 29 novembre qui devra se prononcer sur ce nouveau projet de fermeture.