Une dictée géante au Mucem à Marseille

Pour de nombreux élèves c'est la bête noire : la dictée !!! Et pourtant ce jeudi après-midi, plus de 267 collégiens et lycéens venus de plusieurs établissements de la région participent à une dictée géante au sein du Mucem.

ⓘ Publicité

Une initiative de l'académie d'Aix-Marseille pour célébrer la langue française

Cette dictée initiée par l'académie d'Aix-Marseille s'inscrit dans le cadre de la Journée académique de la francophonie pour célébrer la Semaine de la langue française et de la francophonie.

L'écrivain Rachid Santaki, fondateur de La Dictée Géante fera lecture d'un extrait d'un roman d'une autrice francophone du Maghreb. "Après plus de 500 dictées publiques, dont deux records mondiaux au Stade de France, l’académie d’Aix-Marseille m’a invité pour lire cette dictée qui sortira du cadre scolaire pour se dérouler au Mucem, qui conçoit et met en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture", confie l'écrivain.