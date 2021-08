Une dizaine d'enfants apprennent à nager gratuitement à la piscine de Monteux

Savoir nager est capital pour les enfants, souligne le maître nageur Théo Prévalet : "Il faut qu'ils puissent s'amuser dans toutes les activités aquatiques, en sécurité." Alessio, 11 ans a petit à petit pris confiance dans l'eau. Il ne savait pas nager avant de prendre ces cours. "Je nageais deux secondes et après je me fatiguais trop vite, explique-t-il. Quand c'était profond ça me faisait un peu peur. Les cours m'ont beaucoup aidé."

Comme lui, les autres enfants ont aussi fait des progrès, remarque le maître nageur : "On a des enfants qui arrivent en étant au stade de se tenir au mur, de ne pas pouvoir le lâcher. A la fin ils arrivent à faire une longueur complète, aller chercher des objets sous l'eau, faire des plongeons. On voit l'évolution sur seulement deux semaines." Malgré la crise sanitaire, les piscines longtemps fermées et la crainte de l'augmentation des noyades suite au manque de pratique, Théo Prévalet également secouriste, ne note pas plus de difficultés par rapport aux années précédentes.

Un test à la clef

Anne-Gaëlle, la mère d'Alessio est rassurée de voir son fils plus à l'aise dans l'eau : "Mon fils ne savait pas très bien nager, il fallait absolument qu'il prenne des cours. Il a vraiment progressé, je le vois avancer, il est moins fatigué. Avant, il passait à côté de certaines activités parce qu'il ne savait pas nager. Du coup on ne lui proposait pas. Je pense qu'on pourra lui proposer les activités aquatiques maintenant, c'est bien." A la fin du stage, les enfants pourront passer un test de compétence, pour s'assurer de leur sécurité dans l'eau.