Une dizaine de bureaux vélos pour aider les collégiens à se concentrer à Condé sur l'Escaut

Depuis le CM1, Pauline a l'habitude de suivre de nombreux cours en pédalant sur un bureau vélo, elle peut ajuster la taille, les vitesses. Pas besoin d'aller trop vite, l'idée c'est de bouger un peu pour se canaliser, pour l'élève de 6° qui a des TDAH Troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, comme 5% des enfants, et 2 millions de personnes en France.

ⓘ Publicité

"Dans les matières où j'ai un peu plus de mal à me concentrer, dans les matières où je suis un peu plus stressée, en maths en SVT, je trouve que ça marche"

Une dizaine de ces bureaux ont été déployés aux quatre coins de son collège, tout comme les chambres à air de vélo crevées installées sur les pieds des tables comme des élastiques pour bouger ses pieds, l'outil préféré de Pauline qu'il l'aide le plus à canaliser son énergie.

Les chambres à air pour bouger les pieds sous les tables © Radio France - rbv

Et comme les bureaux vélos, tout le monde en profite pas que les élèves TDAH assure l'adolescente

"ça marche vachement bien ! même les élèves qui sont calmes, on voit qu'ils mettent des pressions, ils s'en rendent même pas compte, on voit que ça permet de se canaliser"

Une classe laboratoire pour que chacun apprenne "dans les meilleurs conditions possibles"

Des outils plébiscités par Maxime Biland, prof de SEGPA (Section d'enseignement général et professionnel adapté) habitué à s'adapter pour ses élèves en difficulté, et qui accueille aussi des élèves de classes "ordinaires".

Il a fait de sa classe un petit laboratoire pour que "tout le monde puisse apprendre dans les meilleures conditions possibles sans catégoriser les élèves".

"Est-ce qu'il est humainement normal d'accepter d'être assis plus de 6 heures par jour à regarder quelque chose devant soi" s'interroge l'enseignant.

Il a donc installé un bureau vélo, des chambres à air, mais aussi un bureau station debout, ou avec une tablette inclinable, un casque anti bruit "pour les élèves plus hypersensibles qui ont besoin d'avoir une rupture au niveau bruit pour pouvoir se concentrer"

loading

Des outils qui obligent aussi le prof à adapter sa façon d'enseigner, "il faut accepter un minimum de bruit" explique Maxime Biland qui assure que ses classes sont plus apaisées "je trouve que mes élèves sont beaucoup plus sereins dans ma classe, je les vois plus souriants, pour le bienêtre des élèves il faut qu'ils soient plus vivants que ce qu'on imagine"

De quoi conforter la maman de Pauline, Stéphanie Jacquet, présidente de l'association TDAH pour une égalité des chances , qui milite depuis des années pour que ces outils soient généralisés dans tous les établissements scolaires, pour faciliter la scolarité des enfants TDAH et aussi des autres, peut-être aussi un moyen de lutter contre le décrochage scolaire selon elle.

L'association qui organise le 12 juin la 3° journée nationale de sensibilisation aux TDAH avec une déclinaison locale à Condé sur l'Escaut ce vendredi à 18h avec une conférence au collège.