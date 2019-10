Une doctorante de l'université de Poitiers récompensée pour ses travaux en paléontologie

Après un stage de troisième dans un musée gallo-romain, c'est sur un site de fouille archéologique, au milieu de restes de dinosaures, qu'Emilie Berlioz s'est découverte une passion pour la paléontologie. Lauréate du Prix Jeunes Talents L'Oréal-l'Unesco pour les femmes et la science, la doctorante de l'université de Poitiers est ainsi récompensée pour ses travaux sur les comportements alimentaires des cervidés primitifs.

"Les végétaux qui sont mangés ont une composition physico-chimique et lorsqu'ils vont être mâchés, ces végétaux vont rayer la surface dentaires des cervidés et ces formes de rayures vont nous donner une information sur la végétation présente dans l'habitat à cet instant" - Emilie Berlioz

A la manière d'une dentiste des temps préhistoriques, Emilie Berlioz analyse les fossiles de dents des cervidés anciens mais aussi actuels. Chercheuse associée à l'université de Poitiers où elle a fait ses études, la jeune femme âgée de 30 ans a commencé un nouveau contrat post-doctorat à Toulouse, au sein du laboratoire d'archéologie TRACES. Son cursus l'a conduite jusqu'en Nouvelle-Calédonie où elle étudié une espèce exotique de cervidé appelé cerf rusa introduite sur l'île et reconnue comme "une catastrophe naturelle".

Chaque année, la Fondation L'Oréal et l'Unesco récompensent de jeunes chercheuses du monde entier afin de lutter contre la sous-représentation féminine dans le domaine scientifique. Preuve de ce plafond de verre, les femmes représentent aujourd'hui 28% des chercheurs mais 90 % des postes à responsabilité sont occupés par des hommes.

"C'est un honneur vraiment valorisant de recevoir ce prix, et en même temps, je me sens investi d'un rôle de transmission en tant que jeune femme dans la recherche, il y a effectivement moins de femmes que d'hommes dans ce milieu et j'aimerais bien encourager les jeunes filles à se lancer dans des carrières scientifiques" - Emilie Berlioz