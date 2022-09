Une école à Bais, soupçonnée de dérives sectaires par un syndicat de l'Education, a fait sa rentrée

"Le syndicat reste pleinement déterminé et mobilisé à mettre en échec l’implantation de cette institution, en défense de l’école publique, laïque et républicaine" a écrit le Snudi-FO ce lundi sur le réseau twitter. L'école Les Sarments, à Bais, dans le Nord-Mayenne, a effectué sa rentrée avec 17 élèves. Cette institution propose un enseignement traditionnaliste et chrétien auquel s'opposent l'organisation syndicale et des habitants de Bais, regroupés au sein d'un collectif.

Le Snudi-FO évoque même de la maltraitance physique et morale avec des enfants à genoux et l'interdiction d'utiliser les toilettes à midi en classes de maternelle. Le syndicat parle aussi d'humiliations, d'intimidations et même de dissimulation de travaux forcés, à Carcassonne dans l'une des trois écoles ouvertes par la direction. La direction a deux autres établissement à Toulouse et Perpignan.

La Miviludes, la mission intergouvernementale de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, a été alertée et suivrait ainsi de près la situation. Pour sa part, la préfecture de la Mayenne explique ne pas avoir d'éléments concrets pour empêcher l'ouverture de cette école. Contactée, la maire de Bais ne souhaite plus s'exprimer sur le sujet. La direction de l'école n'a pas, pour l'instant, répondu à nos demandes d'informations.