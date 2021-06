Une école bientôt reconstruite entièrement à La Rochelle, le déménagement se prépare

La fin d'année scolaire est très particulière à l'école Lavoisier de La Rochelle. D'ici quelques jours, cette école du quartier populaire de Villeneuve-les-Salines fermera ses portes pour au moins deux ans, le temps d'être entièrement reconstruite. Un gros chantier à 14 millions d'euros, financé dans le cadre du programme de renouvellement urbaine (PRU) de ce quartier HLM. En attendant, les 225 enfants de maternelle et d'élémentaire étudieront dans une autre école, située à quelques centaines de mètres.

Un œil sur les élèves, un autre sur les cartons : depuis quelques jours, c'est beaucoup de gymnastique pour les enseignants de Lavoisier. Léna Pauly est la directrice de l'élémentaire : "on met dans des cartons tout le matériel pédagogique qu'on accumule depuis des années, toutes les fournitures scolaires. On a un code couleur pour chaque classe, qu'on retrouvera dans notre nouvelle école. C'est beaucoup de logistique, mais c'est très bien organisé avec la mairie."

Deux ans dans une autre école

Un saut de puce de 500 mètres, vers une autre école du quartier, Barthélémy-Profit, qui dispose d'importantes surfaces inutilisées. L'opération a pris un an de retard, mais c'est tant mieux car cela a permis de régler les moindres détails. Le déménagement n'inquiète pas Sandrine, ATSEM, assistante d'une maitresse de maternelle : "on est content d'aller dans une nouvelle école, rénovée et pleine de couleurs. On est allé faire un petit pique-nique avec les enfants, et c'est pas mal !"

Point important : l'école Lavoisier continuera d'avoir son fonctionnement propre, dans une partie dédiée des bâtiments de Barthélémy-Profit. Les enfants continueront de fréquenter les adultes qu'ils connaissent. De quoi conserver quelques repères. Mais pourquoi partir ? La question occupe beaucoup les enfants.

Vue d'architecte de la future école Lavoisier, une fois reconstruite. Un bâtiment éco-conçu, et en lien avec la nature environnante, notamment les marais. - Ville de La Rochelle

Des enfants nostalgiques

"Ça me rend triste car j'aimais bien cette école" témoigne Livio. "Je l'adore, c'est mon école depuis que je suis née, enchaîne Djamila. En plus, on a une très bonne maîtresse !" Quant à Romaïs, il s'interroge : "Je ne comprends pas : pourquoi on est obligé de la déconstruire ? Moi je trouve qu'elle est bien cette école !"

La directrice de l'élémentaire le sait bien, elle, que ce déménagement est inéluctable : "depuis quelques temps, on voit des fuites, des murs qui se fissurent, décrit Léna Pauly. Et encore plus depuis qu'on se rapproche du déménagement ! Comme si l'école sentait les choses arriver..."

Travaux imminents

Le chantier ne va d'ailleurs pas tarder à commencer, programmé dès le 19 juillet. La promesse, c'est de pouvoir revenir dans à peine deux ans. Une perspective qui enchante Dominique, responsable des animateurs du midi à Lavoisier : "je vois plus loin que le déménagement, je vois une super école, moderne, et ça va être magnifique !"

C'est vrai qu'elle est belle, la vue de l'architecte : un bâtiment éco-conçu, au toit végétalisé, pour souligner le lien à la nature et aux marais environnants. Livraison prévue en septembre 2023. D'ici un an la ville se lancera dans un autre chantier : la rénovation complète de l'école Paul-Doumer, dont les enfants seront accueillis le temps des travaux dans une école temporaire faite de locaux modulaires.