Une école bilingue immersive à Biguglia ?

Le réseau national d'écoles associatives immersives Eskolim arrive en Corse dès la rentrée prochaine.

Eskolim a tenu ce week-end, au complexe culturel de Biguglia, son assemblée générale annuelle, où étaient réunis les Basques, les Occitans, les Bretons et les Corses. L'association « Scola Corsa » a vu par la même occasion sa candidature acceptée pour intégrer ce réseau. Et un premier projet d'école associative immersive « corsophone » devrait se concrétiser dès septembre 2021 à Biguglia.

L'enseignement immersif est une méthode qui a fait ses preuves au Pays Basque. « L'objectif est d'apporter une offre complémentaire à celle de l'Education nationale » précise Peio Jorujuria, le président de la Fédération des Ecoles Associatives Immersives du Pays Basque. « L’école publique doit créer des locuteurs. Elle doit travailler sur la transition du primaire au secondaire. Il ne faut pas que les enfants arrêtent après l’école primaire. La réforme du bac a créé de gros dégâts avec des enfants qui ne vont plus au bout du cursus. »

L'immersion, une méthode d'enseignement qui, selon Ghjiseppu Turchini, président de l'association Scola Corsa, présente de multiples vertus. « Cette immersion va continuer jusqu’en terminale. Et là, on assiste à l’épanouissement total de l’élève dans son bilinguisme et dans son plurilinguisme. » Les études ont démontré que les enfants plurilingues ont plus de capacité au niveau de la pratique des langues, mais aussi dans toutes les disciplines.

Biguglia devrait donc accueillir à la rentrée une école bilingue immersive. D’autres projets sont également dans les tuyaux, notamment à Bastia.