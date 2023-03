Une école d’infirmiers de Marseille dans des Algeco depuis deux ans, les étudiants n'en peuvent plus

Initialement située boulevard Chaves, dans le cinquième arrondissement de Marseille, l'école d'infirmières de La Croix Rouge a été déclarée impropre à recevoir ses étudiants en 2020. Depuis, les futurs infirmiers et infirmières n'ont cessés d'être baladés de locaux en locaux, d'amphithéâtres en amphithéâtres. Depuis juin dernier, ils ont posé leurs valises, pour quelques jours par semaine, sur le boulevard du capitaine Gèze, dans le 15ème arrondissement.

"On a l'impression d'étouffer"

Ils sont, depuis, contraints de suivre leurs TD (travaux pratiques), dans de grande boîtes grises posées sur un parking : des "Algecos". En plein soleil l'été, en plein froid l'hiver, toutes les salles ne disposent pas d'un chauffage et d'une clim qui fonctionne. "L'été, on est obligés de fermer les volets, on a l'impression d'étouffer. Et parfois, certains volets ne se ferment même pas", raconte Agathe*, étudiante en deuxième année.

La future infirmière ajoute même que les salles manquent parfois de tables pour travailler, de connexion internet ou de rétroprojecteurs fonctionnels. "Ce n'est vraiment pas adapté pour étudier. On est parfois censés être en promotion complète, 200 personnes dans un Algeco, ça ne rentre pas. C'est vraiment pas évident de travailler comme ça" ajoute Ethan, lui aussi étudiant en deuxième année.

Et lorsqu'ils souhaitent se détendre pendant la pause, entre midi et 14 heures, difficile de trouver une petite place pour manger. "Nous n'avons pas d'endroit pour manger, 4 ou 5 tables à piquenique pour 600 personnes, ce n'est pas suffisant. On nous interdit de manger dans les Algecos mais l'hiver on y mange quand même malgré le refus de la direction", explique Agathe.

Des conditions de travail insécuritaires

Tout cela dans un quartier qui pose aussi problème aux étudiants. "Nous avons une promotion composée essentiellement de femmes, on subit du harcèlement de rue à chaque fois qu'on sort du métro. Certains ce sont déjà fait agresser. Moi je n'emmène plus mon ordinateur, j'ai peur de me le faire voler", témoigne l'étudiante.

Les futurs infirmiers et infirmières ne sont pas les seuls à subir de telles conditions. Selon eux, certains formateurs auraient même quitté l'école pour ce même motif. En janvier dernier, les étudiants avaient été reçus par l'ARS pour faire part de leurs doléances concernant cette vague de départs et le manque de formateurs qui en a découlé. L'ARS nous confirme avoir engagé, depuis, un processus de recrutements.

Le dossier est toujours entre les mains de l'ARS, mais également entre celles du Conseil Régional. Dans une semaine, le 24 mars, une dotation exceptionnelle de 800 000 euros devrait être présentée au vote lors d'une Assemblée plénière. Ce budget devrait contribuer à la construction de nouveaux locaux et couvrir les frais de sécurité du site actuel. De son côté, la direction de l'établissement n'a pas donné suite à nos demandes d'interview pour le moment mais précise que le dossier est "en cours de traitement".

*Les prénoms ont été modifiés.