Une école de cuisine chinoise va ouvrir à Saint-Etienne en septembre 2020

Saint-Étienne, France

La première école de cuisine chinoise va ouvrir ses portes à Saint-Etienne en septembre 2020 ! Le presbytère de l'église Sainte-Marie a été choisi par un groupe chinois (Wiang Sen) pour y installer cette école de perfectionnement en cuisine et pâtisserie. C'est le célèbre cuisinier stéphanois, Jean Jacques Borne qui est à l'initiative du projet.

La première école chinoise de cuisine en France

C'est la première fois que des investisseurs chinois ouvrent une école de cuisine en France. Un projet unique qui est né il y a 2 ans grâce à Jean-Jacques Borne, meilleur ouvrier de France stéphanois. Depuis 5 ans, il donne des cours de cuisine en Chine, "je me suis lié d'amitié avec un investisseur qui a ouvert une quinzaine d'écoles de cuisine en Chine, je lui ai proposé d'en ouvrir une en France".

Au centre, le maire Gaël Perdriau et Jean-Jacques Borne. © Radio France - Nérissa Hémani

Après avoir fait le tour des châteaux de la Loire, Jean-Jacques découvre le presbytère de l'église Sainte-Marie à Saint-Etienne "J'ai tout fait pour que ce soit Saint-Etienne parce que je ne voulais pas aller ailleurs" raconte le cuisinier.

Une nouvelle vie pour le presbytère stéphanois

Après 8 ans sans occupation, les 1200 m² carré du presbytère de l'église Sainte-Marie vont être totalement réaménagés par des architectes stéphanois. Le but c'est donc de créer une école haut de gamme privée pour compléter la formation des étudiants chinois pendant six mois. Une école de cuisine et de pâtisserie qui accueillera 160 élèves par an, des chinois avec déjà trois ans d'expérience dans le métier. Au total 6 professeurs seront recrutés et donneront leur cours en français. Le nom de l'école a été choisi par le groupe chinois : LBM ( La Boîte Magique).

à lire aussi Un presbytère transformé en école de cuisine à Saint-Étienne

Une attractivité économique renforcée pour la ville

Pour le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, cette nouvelle école est une aubaine. " C'est un bâtiment qui va retrouver une activité. Cela correspond également aux objectifs de développement de la vie étudiante dans la ville. Si j'ajoute à cela les 3 millions d’investissement des Chinois pour équiper et rénover le bâtiment, c'est forcément un super projet" se réjouit le maire.

Si tout se passe comme prévu, le groupe chinois réfléchis à l'installation d'une deuxième école de cuisine à Saint-Etienne.