C'est la première école de production des métiers de la mode et du textile en Normandie et elle ouvrira ses portes en septembre 2023 à Vire en Normandie. Dédiée aux élèves de 15 à 18 ans en décrochage scolaire elle a pour objectif d'assurer aux entreprises du secteur une main d'oeuvre nécessaire.

Une école de production dans les métiers de la mode et du textile ouvrira bientôt à Vire-en-Normandie

La filière mode et textile aujourd'hui en Normandie ce sont un peu moins de 150 entreprises pour 3700 emplois. Une filière en développement mais qui peine à recruter.

Il faudrait entre 800 et 1000 recrues par an

Jean-Luc Maniguet, le président de Normandie Habillement et de l'entreprise Habit Rouge à Condé-en-Normandie l'assure, rien que pour remplacer les départs naturels à la retraite il faudrait entre 600 et 650 créations d'emplois chaque année. Un besoin que ces industriels soutenus par l'intercom de La Vire au Noireau ont choisi d'assurer avec une école de production dédiée à leurs métiers.

Cette école viendra compléter l'offre déjà existante

A Vire le lycée Mermoz propose déjà deux formations dans les métiers du textile et de la mode: un baccalauréat professionnel et un BTS en alternance. Cette école privée hors contrat mais dont les diplômes sont reconnus par l'Education Nationale, proposera pour commencer deux sections de 15 élèves en CAP.

Ici on fait pour apprendre, plutôt qu'apprendre pour faire,

explique fièrement le maire de Vire Normandie et président de l'intercom de La Vire au Noireau, Marc-Andreu Sabater. Et ca marche confirme Jean-Luc Maniguet, sur les 1500 jeunes déjà intégrés dans ces écoles, 90% réussissent leurs examens et près de 100% trouvent un emploi à la sortie.

Reportage école de production de la mode et du textile Copier