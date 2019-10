Une école démocratique veut s'installer dans le Territoire de Belfort

Valdoie, France

Il y a près de 400 écoles démocratiques dans le monde, dont une quarantaine en France. 3 personnes souhaitent en installer une dans le Territoire de Belfort, sur un modèle israélien des années 1980. Avec ce système éducatif, on apprend librement et à son rythme. "Si l'enfant par exemple n'est pas prêt à apprendre à lire à 6 ans, les adultes de l'école ne vont pas le forcer mais vont lui proposer. Il le fera de lui-même lorsqu'il s'en sentira capable un peu plus tard", indique Florent Baverey, l'un des initiateurs de ce projet dans le département.

Si l'apprentissage est libre dans ce modèle, il reste encadré par des adultes avec des cours et des activités. "Les enfants peuvent s'inscrire aux cours qu'ils souhaitent pour qu'ils développent au maximum leurs propres centres d'intérêt", poursuit Florent Baverey. L'idée, c'est de permettre aux enfants de se concentrer sur la vie en communauté, entre partage et responsabilité. "Ils vont avoir beaucoup de confiance en eux et vont prendre davantage de risques. On insiste sur le droit à l'erreur, les enfants ont le droit de se tromper", lance l'initiateur du projet.

Une piste sérieuse à Valdoie

Le groupe cherche encore un bâtiment pour lancer l'école démocratique. "Il y a une piste sérieuse à Valdoie, mais nous n'avons encore rien signé", précise Florent Baverey. Une quarantaine de familles serait intéressée pour s'inscrire, ce qui représente environ 70 enfants, selon un sondage publié par l'équipe sur leur groupe Facebook il y a quelques mois. Il y auraient déjà 3 ou 4 intervenants à temps plein pour assurer les cours et les activités. Le prix de ce type d'école peut s'élever jusqu'à 500 euros par mois, "mais cela dépendra du local où nous serons installés, nous ferons en sorte que ce soit le plus abordable possible." Rien de fixé pour l'instant donc.

"C'est ambitieux, mais notre objectif serait d'ouvrir à la première quinzaine de mars, mais il faut encore déposer un dossier au rectorat, donc si cela prend trop de temps ce serait pour la rentrée de septembre 2020", glisse-t-il.