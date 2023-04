Une école destinée aux professionnels du design inaugurée à Champignelles, dans l'Yonne

L'établissement s'est installé sur un terrain de quarante hectares, dans d'anciens locaux laissés vacants en 2020 par l'École nationale vétérinaire. Le campus MaNa est inauguré ce vendredi 7 avril 2023, en présence d'élus locaux. Cette formation tournée vers les matériaux, destinée aux professionnels du design, a choisi Champignelles, dans l'ouest de l'Yonne, plutôt qu'une grande ville.

Le campus MaNa a racheté des locaux laissés vacants en 2020 par l'École nationale vétérinaire. © Radio France - Cyrille Ardaud

Une semaine avant le lancement officielle de l'école, la première promotion est arrivée sur place. Douze designers, architectes ou graphistes, venus des quatre coins de la France et même de l'international. A terme, les fondateurs du campus MaNa ambitionnent d'accueillir simultanément deux sessions d'une à deux semaines, soit une trentaine de stagiaires logés sur place et nourris.

Une école ancrée dans son territoire

L'école n'a pas été pensée pour des jeunes sortant du lycée et souhaitant s'orienter vers les métiers de la création. A Champignelles, il faut justifier d'une expérience professionnelle et de connaissances pour espérer faire partie des admis. Tout au long de l'année, les semaines thématiques s'enchainent : métal, bois, céramique, couleurs... Et dès 2024, le tissage et la maroquinerie viendront compléter l'offre.

Et si l'Yonne a été choisie pour l'implantation du campus MaNa, ce n'est pas un hasard. Les deux fondateurs de l'école, Thomas et Sophie Dariel sont tombés amoureux du patrimoine icaunais. Sophie Dariel détaille : "on a connu la région il y a cinq ou six ans. On a beaucoup aimé la nature et les paysages. Petit à petit, depuis toutes ces années on a rencontré des artisans, des créateurs. Que ce soit à Saint-Amand avec les carrières de Grès et la céramique, les tailleurs de pierre de Guédelon. En fait la Puisaye est très riche en savoir-faire et en matières premières. C'est vrai que c'est source d'inspiration et les élèves sont particulièrement inspirés par cette beauté." Une beauté pour laquelle certains viennent de loin, selon la fondatrice : "Pour cette première semaine de formation, nos élèves viennent de Belgique, d'Italie, d'Israël et de toute la France. Ils nous ont tous dit que la Bourgogne avait une forte symbolique de culture française et d'art de vivre. Finalement pour eux, c'est une pause."

Les matériaux locaux mis en avant

Des élèves de différentes nationalités ont donc travaillé autour du bois, pour la première semaine de vie de l'école. Tous ensemble, ils ont eu des cours théoriques sur ce matériau, ont imaginé une œuvre et l'ont construite. Roberta Molteni, architecte originaire de Milan en Italie, détaille la création : "c'est un tronc en direction du ciel. Il y a des marches qui mènent vers un panorama... C'est une réflexion sur le futur."

Derniers coups de crayon avant de passer à la construction de l'œuvre imaginée par les stagiaires. © Radio France - Cyrille Ardaud

Cette première formation est encadrée par quatre professionnels du bois, dont Emilie Scarfiglieri, menuisière à Saint-Fargeau. "Je m'étonne de l'effervescence que chaque information qu'on leur donne peut créer !", s'exclame la jeune femme. Elle qui travaille depuis plusieurs années dans l'Yonne a à cœur de mettre en avant les matériaux du coin et les techniques françaises : "c'est hyper agréable de pouvoir expliquer tout ce qu'on a appris sur la région, ce qui y pousse, et la manière de travailler en fonction de l'environnement. C'est super de voir que ça intéresse des gens et qu'ils aient envie de l'exploiter ensuite dans leurs travaux."

Et les professionnels du design et de la création qui souhaitent rejoindre le campus MaNa en 2023 pour approfondir leur connaissance des matériaux le peuvent : il reste des places dans plusieurs formations.

