Une école du bocage mayennais menacée de fermeture

L'établissement scolaire de Cigné, près d'Ambrières, risque de disparaître à la rentrée 2018.

Une école de campagne, 24 enfants, 2 classes, 2 instituteurs. La fermeture avait déjà été évoquée en 2016 et cette année. Mais l'inspection d'académie a reculé à chaque fois. Le dossier est de nouveau sur la table et il est même quasiment bouclé se désole Isabelle Gallienne, porte-parole des parents d'élèves de Cigné : "j'en ai discuté avec la maîtresse et oui c'est maintenant une certitude. C'est dommage de fermer une école comme la nôtre. Certes ils ne sont pas nombreux mais on a des enseignants qui sont là pour s'en occuper. On a une qualité d'apprentissage qui est importante".

Si l'école ferme en septembre prochain, les enfants iront à Ambrières à 5 kilomètres de là, ce n'est pas une solution poursuit Isabelle Gallienne : "Ils ont à Ambrières je crois des classes à 25 ou 30 élèves. Je ne vais pas dire que les enseignants d'Ambrières sont moins bien mais ils auront moins de temps à leur consacrer".

Le maire d'Ambrières, Guy Ménard, confie qu'il fait tout pour que l'école de Cigné soit conservée. Mais ses marges de manœuvres sont limitées. Les discussions s'annoncent serrées dans le cadre de la prochaine carte scolaire qui sera dévoilé lors du premier trimestre de l'an prochain.

Contactée, l'inspection d'académie de la Mayenne n'a pas donné suite à nos demandes d'explications et de précisions.