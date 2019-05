Des élèves d'une école élémentaire de Saint-Memmie inventent la classe de demain pour un concours

Saint-Memmie, France

Une école de Saint-Memmie, près de Chalons-En Champagne, participe à un concours national, organisé par une entreprise de fourniture de matériels. "Dessine ta classe de demain», c’est le nom de ce concours. Sur les 90 projets présentés en France, les cinq premiers recevront des lots de matériels pédagogiques importants. Ce concours est ouvert aux classes élémentaires. Et ce sont les internautes qui votent, via Facebook. Les votes sont ouverts

Le dessin présenté au concours © Radio France - Ecole Saint-Exupéry

A l'école Saint-Exupéry de St Memmie, on croise les doigts. Ce sont deux classes de CP qui ont réalisé un projet commun. Et les enfants ont des idées précises sur ce qu’il faut : bibliothèque, meubles, notamment un canapé et des sièges, ou encore un aquarium, et même un trampoline ! Ca correspond aux projets, explique Marjorie Duquesnoy est une des deux enseignantes : « nous avons décidé de travailler de façon flexible, en petits groupes. Mais pour l’instant, les enfants sont souvent par terre. Ca marche, mais ce serait mieux si on pouvait avoir plus de matériel ».

Si vous voulez voter pour l'école de Saint-Memmie, rendez-vous sur la page Facebook de la mairie, ou sur le site « jeu concours classe de demain ».