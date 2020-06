A Toulouse, une école ferme jusqu'à la rentrée prochaine après un deuxième cas de coronavirus

A Toulouse, après la découverte d'un deuxième cas de contamination au coronavirus, en quelques jours, l'éducation nationale et la mairie ont décidé de fermer entièrement l'école André Daste et de ne pas la rouvrir avant la rentrée de septembre.

Vendredi dernier, un élève de l'école élémentaire André Daste, dans le quartier Empalot à Toulouse, est testé positif au coronavirus. L'enquête étendue aux cas contacts autour de lui démarre. Mais, un agent technique qui l'a côtoyé de près et qui n'est pas sollicité dans le cadre de cette enquête, prend les devants en allant lui-même se faire tester. Le résultat tombe ce lundi : lui aussi est positif. Résultat : l'agence régionale de santé est prévenue, les services de l'éducation nationale également. Après concertation avec la mairie, il est décidé la fin prématurée de l'année scolaire pour tous les élèves et leurs enseignants.

L'ensemble des adultes de l'école (agents techniques, animateurs et enseignants)vont donc être à leur tour testés et placés en quatorzaine. Il aurait sans doute été plus complexe encore d'imaginer leur remplacement pour assurer les trois jours restant d'école avant les vacances scolaires estivales. Tous les parents d'élèves ont été informés individuellement, assure le rectorat. Il leur a été demandé de venir récupérer leur enfant dès que possible.

L'école Daste avait été entièrement désinfectée pour servir de bureau de vote lors du second tour des élections municipales le week-end dernier.