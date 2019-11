Une école "Espérance banlieues" fait sa rentrée ce lundi au Mans

Le Mans, France

Les deux salles de classes et le réfectoire sont encore vides, mais cinq élèves s'y installeront dès lundi. En difficulté ou phobie scolaire, ils seront accueillis par Jean-Roch Preaux, directeur, et deux institutrices. L'école, hors contrat, suivra le programme de l'Education nationale... mais à sa manière.

L'activité manuelle au centre

"L'idée, c'est d'apprendre en allant du concret vers l'abstrait, explique le directeur. En mathématiques, par exemple, les enfants commenceront par manipuler des objets en bois colorés pour comprendre ce que sont les additions et les soustractions." Il veut absolument éviter que les enfants passent leur journée assis sur un chaise et compte bien s'investir, lui aussi.

"Nous déjeunerons tous ensemble et jouerons avec les enfants à la récré. Nous essaierons d'être le plus possible dans l'échange". Le lien école-famille est tout aussi important pour lui : "Chaque décision importante de la vie de l'enfant sera prise conjointement. Cela favorise la confiance et il est très important que l'enfant sente une unité entre les adultes, à la maison et à l'école."

Dans le quartier Ronceray-Glonnières-Vauguyon, au sud du Mans, 35% seulement des 16-24 ans sont scolarisés contre 60% dans le reste de la ville. Une motivation pour l'association Espérances banlieues, dont l'école est financée par des dons d'entreprises et de particuliers.

"Nous avons bénéficié d'un grand élan de solidarité, se réjouit Jean-Roch Preaux. Les tables, chaises, la photocopieuse... tout ce matériel nous a été donné. Des entreprises du bâtiment ont même accepté de nous aider à rénover le local gratuitement."

Les inscriptions à l'école Jules Verne sont toujours ouvertes. Les frais de scolarité sont de cinquante euros par mois, adaptables en fonction des revenus de la famille.