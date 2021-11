La première école franco-arménienne inaugurée à Valence

Dans la rue Saint-Joseph de Valence depuis le 22 février, une nouvelle école élémentaire et primaire a vu le jour : l'école Kévork Arabian. Les travaux sont enfin terminés et l'établissement a été inauguré ce samedi après-midi. Ici, en arrivant devant le portail, les enfants crient tantôt "bonjour" tantôt "ՈղջույնL" (bonjour en arménien). L'établissement franco-arménien a pu voir le jour grâce à 500 donateurs dont les noms sont inscrits dans le hall d'entrée. Dans cette école hors-contrat, quinze élèves de la petite à la grande section suivent le programme de l'Education Nationale, le matin en français et l'après-midi en langue arménienne. Pour le moment, l'école primaire n'est pas encore ouverte mais l'anglais y sera enseigné obligatoirement dès le CP. L'établissement est ouvert à tous et le Père Antranik Malgian qui est à l'initiative du projet espère bientôt accueillir d'autres élèves et de toutes les communautés.

Une école pour que vive la langue arménienne

Dans l'agglomération de Valence, il y aurait environ 15.000 habitants issus de la communauté arménienne, cela représente 1 personne sur 10. Beaucoup sont arrivées après les évènements de 1915 en Arménie. Pour André Hasbanian, Président du Centre Culturel franco-arménien de Valence et chargé de la construction des locaux de l'école il était important de créer cet établissement. Il souligne, "c'est une langue millénaire et aujourd'hui on a remarqué qu'elle commençait à disparaitre. C'est pour cette raison que nous avons voulu que les personnes qui le souhaitaient puissent y amener leurs enfants pour apprendre non seulement le français mais aussi l'arménien. C'était important pour sauvegarder notre patrimoine. Je vais vous dire, moi-même lorsque j'étais enfant je parlais l'arménien mais à force de ne plus pratiquer j'ai fini par oublier." Pour le moment il n'y a pas encore d'élèves franco-français mais André Hasbanian pense que d'ici quelques années, ils seront nombreux.

Devenir bilingue pour s'ouvrir au monde

Cette école permet aux élèves de faire vivre la langue arménienne mais aussi de connaitre leur histoire et de comprendre leur culture. La moitié du temps en français et la moitié du temps en arménien, pour la directrice de l'établissement c'est une richesse pour les élèves. Une ATSEM parle en arménien. Annick Waechter, la directrice de l'école Kevork Arabian indique "pour certains c'est très naturel parce qu'ils entendent cette langue chez eux, mais d'autres n'avaient jamais entendu un mot d'arménien avant d'entrer en cours. Ils apprennent non pas une langue morte mais bien vivante, car ils l'utilisent pour apprendre les mathématiques ou pour se parler à la cantine. Une fois passé en CP, ils devront apprendre l'anglais ce qui devrait leur permettre de s'ouvrir un peu plus sur le monde.

Dans quelques années, la directrice de l'établissement espère que l'école primaire passera sous-contrat, car ici le programme de l'éducation nationale est strictement appliqué dans les classes.

La salle des maternelles à l'école franco-arménienne de Valence - Lucile Auconie