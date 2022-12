Une école maternelle en conteneurs maritimes à Nieulle-sur-Seudre

Depuis le mois de septembre une école maternelle assez spéciale a ouvert ses portes aux tout-petits à Nieulle-sur-Seudre. Les conteneurs maritimes font la particularité de cette école, ils servent d'ossature au bâtiment. Située au centre du village cette nouvelle école est mitoyenne à l'école primaire, permettant aux deux classes de maternelle de manger à la cantine scolaire les midis. Elu en tant que maire en mai 2020, François Servent a rapidement fait de cette école le challenge de son mandat.

La salle de motricité est assez grande pour accueillir tous les écoliers © Radio France - Joséphine Ortuno

Des besoins démographiques

Si François Servent et toute la municipalité ont amené cette école maternelle aussi rapidement, ce n'est pas pour rien. "Quand on a quitté le SIVU les enfants du village ne pouvait plus aller à la maternelle de La Gripperie" explique le maire en parlant de l'ancien syndicat scolaire réunissant La Gripperie, Nieulle-sur-Seudre et Saint-Sornin. "En plus de ça, on a eu une vraie croissance démographique concernant les jeunes familles" poursuit-il.

Des containers maritimes dits "de dernier voyage"

Le choix des conteneurs maritimes n'a pas été fait au hasard. Dits "de dernier voyage" ces conteneurs était voués à ne plus être utilisés. En les recyclant pour en faire l'ossature de l'école, François Servent fait honneur à ce qui lui tiens le plus à coeur : le développement durable. "Je suis convaincu que se sont les enfants qui feront changer les choses concernant l'écologie, autant leur inculquer dès le début" affirme le maire.

La salle de classe des élèves de petite-section © Radio France - Joséphine Ortuno

Spacieuse, lumineuse et toute équipée

Avant que les travaux commencent, quand le maire a présenté le projet aux habitants de la commune, tout le monde a été un peu surpris. "Je me suis demandée comment est-ce-qu'on isolait un container" explique la directrice de l'école. "Le pire ça a été quand les conteneurs sont arrivés en 2021 et que les parents pensaient qu'on allait laisser ça comme ça", rigole François Servent. Heureusement le rendu final a rassuré tout le monde, les parents comme les maîtresses, "ce que je préfère c'est les puits de lumière ça rend l'école lumineuse", affirme la directrice. L'école fait un peu plus de 200m2, est composée de trois classes de 70m2 chacune, d'une salle de motricité et d'un dortoir, tout ça pour une quarantaine d'élèves.