Une école neuve pour la rentrée des élèves de Châlette-sur-Loing

Châlette-sur-Loing, France

Couleurs vives, grandes baies vitrées, mobilier neuf, ... Le groupe scolaire maternelle et élémentaire Miriam Makeba donne envie d'y étudier et d'y enseigner. Il faut dire que ces locaux ultra modernes contraste particulièrement avec l'ancienne école du quartier des Vézines à Châlette-sur-Loing près de Montargis, complètement vétuste.

La cour de récréation côté maternelle du groupe scolaire Miriam Makeba © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des travaux à 9 millions d'euros

Franck Demaumont, le maire de Châlette-sur-Loing, présente les nouveaux locaux avec fierté : "C'était une promesse que nous avions faite aux habitants de la commune en 2014 et nous l'avons tenue. Je suis habitué à inaugurer des infrastructures dans la ville mais le faire pour une école neuve dans ce _quartier très cosmopolite_, c'est une vraie émotion."

Le maire de Châlette-sur-Loing et le personnel du groupe scolaire Miriam Makeba lors de l'inauguration le 30 août 2019 © Radio France - Mathilde Bouquerel

Et la mairie a mis le paquet sur Miriam Makeba : les travaux ont coûté pas moins de 9 millions d'euros pour une surface totale de 3 800 mètres carré soit le double de l'ancien groupe scolaire.

Ordinateurs et tableaux numériques dans toutes les classes d'élémentaire

Un investissement qui se justifie puisque le groupe scolaire Miriam Makeba accueille pas moins de 21 classes maternelle et élémentaire confondus pour 373 enfants.

En élémentaire, chaque classe possède son propre espace informatique © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pour leur offrir les meilleures conditions de travail possibles, en élémentaire, chaque classe est dotée d'ordinateurs avec connexion à Internet mais aussi d'un tableau numérique qui permet de projeter à la classe à l'aide d'un vidéoprojecteur.

Les classes de CP et CE1 dédoublées

L'importante surface disponible dans l'école permet aussi, conformément à la nouvelle législation, de dédoubler les niveaux CP et CE1. Les classes des plus petits de l'école élémentaires comprennent ainsi entre 11 et 14 élèves. Lise Godeau, enseignante auprès d'une classe de CP, explique : "Auparavant, il y avaient une vingtaine d'élèves par classe avec un maître ou une maîtresse supplémentaire. Ca va être un vrai _changement_, on va pouvoir connaître les enfants beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux."

Lise Godeau, enseignante dans une classe de CP à Miriam Makeba © Radio France - Mathilde Bouquerel

A l'étage, Miriam Makeba comporte une terrasse. Elle pourra accueillir une extension du groupe scolaire si le besoin s'en fait sentir à l'avenir.