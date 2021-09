Une école pour remobiliser les jeunes des quartiers à La Rochelle

"Remobiliser les jeunes”, c’est le but de ces trois mois de formation proposés par Webforce3, un réseau d’école des métiers du numérique. Depuis sept ans, le réseau a implanté une cinquantaine d'écoles en France. A La Rochelle, la toute première s'est installée le 1er juillet, dans des locaux inutilisés de la gare SNCF.

Pour accéder à la salle de cours, il faut emprunter le quai de la gare de La Rochelle. “Au début, c'était un peu perturbant”, se souvient, Yannis, 19 ans. Il s'y est finalement vite habitué.

A L'intérieur, les tables sont disposées en U. Chaque élève a son ordinateur. Sur le sien, Anthony, 22 ans, développe une application mobile. Les deux jeunes habitent le quartier Mireuil à La Rochelle. C'est la Mission locale qui leur a proposé cette formation. “Forcément, ça nous a vachement intéressés”, explique Yanis, séduit par le format de cette formation, étalée sur seulement trois mois.

Reprendre le rythme

Pour les élèves, il a fallu s'adapter aux horaires de la formation. Les cours sont assurés entre 9 heures et 17 heures. Pas toujours évident en pleines vacances d’été, mais les élèves ont tenu. Avant,“ je me levais tard, je me couchais tard”, se souvient Anthony qui a désormais pris le rythme.

C'est le sentiment d'avancer dans la vie qui l'a motivé à respecter les horaires. Il avait déjà un petit peu d'expérience dans le développement web, mais l’école lui a permis de la confirmer.

Les élèves ont commencé leur formation le 1er juillet 2021, dans des locaux situés à la gare de La Rochelle © Radio France - Julien Morceli

En face d’eux, Jocelyn, 29 ans, travaille lui aussi sur une application. À deux semaines de la fin, il dresse un bilan positif de son expérience. Avant la formation, il avoue avoir eu peur de ne pas tenir le rythme. “Finalement, ça s'est bien passé”, se réjouit-il

Reprendre confiance en soi

Redonner confiance aux jeunes, c’est l’un des enjeux principaux de cette formation, selon Florent Bouillantes Anglade, le responsable du projet "Fabriktonparcours". Lui-même est issu des quartiers populaires. Il connaît les difficultés des jeunes en rupture à se réinsérer. “C'est un effort très conséquent”. D’autant qu’à cet âge, deux ou trois ans de rupture représente déjà une très longue période.

Au-delà de restaurer la confiance des jeunes, la formation leur apporte également de nouvelles bases techniques. Le but est d'intégrer ensuite une formation en alternance proposée par l’école. Elle a déjà noué des contrats avec plusieurs entreprises informatiques à La Rochelle. Les professeurs envisagent également un partenariat avec la SNCF. En sept ans, le réseau Webforce3 a permis à 500 jeunes de trouver un emploi. Six étudiants sur dix ressortent avec un contrat.