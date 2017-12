Une école primaire de Laval teste les classes flexibles

Bouger plus pour apprendre mieux. C'est le concept de classe flexible, testé en ce moment à l'école primaire Marcel Pagnol à Laval, dans deux classes (CE2-CM1 et CM1-CM2). L'objectif est d'améliorer la concentration des élèves et leurs résultats scolaires.

L'école primaire Marcel Pagnol à Laval teste le concept de la classe "flexible". Fini l'apprentissage systématique derrière un bureau assis sur une chaise. L'élève peut désormais bouger dans la journée, occuper tout l'espace dans sa classe et changer de voisin. D'après le corps enseignant, cette méthode favoriserait l'entraide et la concentration des enfants car la routine est cassée.

Le concept prend sa source aux États-Unis et au Québec et à Laval, les élèves de CE2, CM1 et CM2 l'ont adopté avec aisance. Dans la classe de Myriam Antoni, ses élèves sont assis sur des poufs ou encore sur des ballons. "Il a été prouvé que le cerveau apprenait mieux grâce à des activités physiques ou des mouvements physiques" explique la maîtresse. "Ils n'ont pas de tables attitrées, ni de casiers sous leurs tables. Ils sont donc obligés de se déplacer pour aller chercher leurs affaires. Cela peut leur permettre ensuite de se concentrer à nouveau sur leur travail" termine la directrice de l'école.

Myriam Antoni est une des institutrices appliquant la méthode de la classe flexible © Radio France - Martin Cotta

La dictée allongé sur un tapis

Ainsi, l'enfant développe son autonomie. Lucas et Sacha adhèrent largement au concept. "Ca me stresse moins et je travaille mieux que dans une classe ordinaire" explique le premier. "Là on écris sur des poufs, avec un support [en dessous de la feuille, ndlr]" déclare le second. Pendant la dictée certains élèves sont carrément allongés sur un tapis. "Mais pour la dictée vous pouvez aussi vous mettre sur un bureau pour être à l'aise. Et pour les Arts plastiques, nous pouvons nous mettre ailleurs" selon Gaspard, élève de CM2.

Beaucoup d'enfants expliquent avoir progressé en grammaire ou en mathématiques, parce qu'ils changent de place plusieurs fois de place dans une journée. Hayden aime cette liberté. "Tu peux créer ta propre place. Par exemple, tu peux prendre une chaise pour poser tes affaires, puis une autre pour t'asseoir. Du coup tu es plus attentif après je pense, car c'est toi qui a choisi l'endroit où tu t'es posé" analyse le garçon. L'inspection académique laisse aux deux institutrices de l'école cette liberté d'apprentissage. L'ambiance de classe pour Myriam Antoni a un peu changé.

"Il faut accepter qu'il y ait plus de bruits dans la classe, mais c'est efficace. On ne peut plus, avec les élèves d'aujourd'hui, avoir une classe comme il y a 50 ans" - Myriam Antoni institutrice et directrice de l'école

Le concept sera expérimenté jusqu'à la fin de l'année dans l'école Marcel Pagnol de Laval avant pourquoi pas d'être pérennisé. Sophie Deroo est l'enseignante qui a eu l'idée de ce test dans l'école en début d'année.

