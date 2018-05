Pas de profs, ni de cours dans l'école démocratique de Guignen au Sud de Rennes. Dans cette école d'un nouveau genre, on apprend à son rythme. Ce sont les enfants et les adultes qui décident collectivement de leur programme quotidien, sans intention pédagogique.

Cette nouvelle école Noésis a fait sa rentrée ce lundi 14 mai. Installée dans une maison rénovée au sein d'une ferme équestre, elle accueille pour le moment quatre enfants et quatre adultes pour les encadrer. Mais ici, pas d'enseignants, ni de cours. "Le principe, c'est que chacun puisse apprendre à son rythme" explique Arthus, 10 ans. Pierre, l'un des adultes membres du personnel ajoute "qu'on peut apprendre à lire et à écrire quand ça vient, à 4 ans ou à 12 ans, ça ne nous pose aucun problème". Pour Satya, l'une des porteuses du projet "chacun est ici source de savoirs et de connaissances". Edgar, 9 ans, semble très à l'aise avec cette idée "si tu as besoin qu'un adulte t'explique quelque chose, tu lui demandes. ça peut être de la chimie, ou regarder les étoiles le soir".

Plus de liberté et d'autonomie pour les enfants

Le programme et toutes les décisions sont prises collectivement. Les principes sont inscrits sur un mur : "décision partagée" entre adultes et enfants "d'égal à égal", autrement dit les adultes votent les décisions, "et les enfants aussi" précise Edgar. La voix d'un enfant vaut celle d'un adulte. Ici, pas de cours imposé. "Il n'y a aucune intention pédagogique dans ce qui est proposé" ajoute Satya, l'une des adultes. Le programme des activités est décidé ensemble, en fonction des envies de chacun. Un grand planning est affiché sur le mur.

Le planning des activités est affiché dans l'une des salles © Radio France - Céline Guétaz

Comme dans les écoles Montessori, il s'agit d'une école hors contrat, auto-financée. Le coût de l'année scolaire est de 3.675 euros. Il permets de financer les locaux, et pour le moment, les quatre adultes qui encadrent les enfants, sont bénévoles.