Sens, France

Georgia Cathelin, lauréate de la finale régionale va défendre ses chances ce vendredi au mémorial de Caen devant plus de mille personnes. La jeune élève de terminale S va plaider la cause des Baka, une tribu de pygmées du bassin du Congo, l'un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs, persécutés au nom de la protection de la nature dans sa plaidoirie intitulée « Lorsque l’écologie déracine les peuples ».

Une plaidoirie de huit minutes, sans notes à laquelle Georgia Cathelin se prépare depuis quatre mois « je me suis entrainée devant mes parents à plusieurs reprises, devant des classes aussi c’était un bon exercice. Le plus dur est je pense d’avoir confiance et d’y croire, ce dire que l’on est capable de faire ça. Car au départ il faut faire beaucoup de recherches pour trouver le thème de sa plaidoirie. Moi je l’ai trouvé un peu par hasard. J’ai choisi de défendre la cause des Baka, un peuple persécuté par une ONG alors qu’au contraire celle-ci aurait dû les défendre. Il a ensuite fallu rédiger, réécrire pour enfin pouvoir apprendre le texte : une plaidoirie de huit minutes. L’oral est le moment le plus agréable dans le sens ou on a enfin l’occasion de vivre son texte mais vraiment le plus dur est d’avoir confiance en soi explique la lycéenne. Georgia reconnait avoir été stressée au début mais aujourd’hui elle réalise la chance qu’elle a et trouve très excitant le fait de pouvoir partager son texte avec autant de personnes ».

La lycéenne n’est pas arrivée là par hasard. Elle a intégré dès septembre le club de plaidoiries du lycée polyvalent de Sens et a travaillé dur avec les professeurs encadrants du club. « Un exercice qui lui a permis de développer son esprit critique et de dire en tant que citoyenne qui a droit à la parole, je ne suis pas d’accord et je prête ma voix à ceux qui n’en ont pas » explique une professeure.

Cette semaine, Georgia a répété une dernière fois avant son départ pour Caen devant une cinquantaine d’élèves de son lycée. Un exercice dans lequel elle se sent de plus en plus à l’aise. « Au début le plus dur c’était l’oral. Essayer d’avoir l’air naturelle et sincère sans réciter son texte, aujourd’hui j’arrive à me détacher du texte pour le vivre ».Georgia part confiante.

Pour cette finale régionale elle sera opposée à douze autres lycéennes et lycéens. Georgia doit présenter sa plaidoirie à14h50. Une plaidoirie que vous pourrez suivre en direct sur le site du Mémorial de Caen

Les résultats seront connus dans la foulée.

Le lauréat du Prix du Mémorial de Caen gagne un séjour à New-York avec une visite de l’ONU.

C’est la cinquième participation du lycée polyvalent de Sens à la finale régionale de plaidoiries à Caen.