Une enquête sur l'état des lycées lancée par l'opposition de gauche à la Région

Les conseillers régionaux de gauche ardéchois tracteront dès mardi 2 mai devant les lycées à Privas ou encore à Annonay pour faire connaître leur questionnaire. Les élus d'opposition à la Région veulent faire un état des lieux des établissements et présenter un compte-rendu à la rentrée au président d'Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez. "Pour dire ce qui ne va pas, puis demander ce qu'ont fait pour améliorer la vie des lycéens" complète Florence Cerbaï, conseillère régionale écologiste de l'Ardèche.

Un questionnaire sur internet

Le questionnaire est disponible en ligne et ouvert jusque fin juin. Quel type de questions ? "Est-ce que vous avez trop chaud l'été ou trop froid l'hiver ? Est-ce que vos fenêtres sont en bon état ? Ou même que demanderiez-vous à Laurent Wauquiez pour votre lycée" cite Florence Cerbaï. Des photos et des vidéos peuvent venir compléter la réponse, "on a vraiment besoin des remontées du terrain pour nous dire tout ce qui ne va pas dans les lycées."

Les lycées drômois sont ciblés comme tous ceux de la région. Déjà 300 témoignages sont remontés ces dernières semaines sur l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. "Il y a certains lycées où des fenêtres et des portes sont cassées" raconte Maud Grard, conseillère écologiste drômoise, "on a eu un témoignage sur Bellegarde par exemple qui étaient édifiants ! Il y a des trous béants, des fissures partout dans le lycée".

Contredire Laurent Wauquiez

"Les élèves, les parents d'élèves, le corps enseignant, les proviseurs, les syndicats, toutes les personnes concernées par l'état actuel des lycées sont appelées à témoigner" rappelle la conseillère socialiste de l'Ardèche Souhila Boudali-Khedim. Elle précise que cette enquête est inédite en France, "c'est une première, un travail en commun des groupes de gauche de l'opposition. Cette mission a été proposée à chaque fois et refusée par Laurent Wauquiez. C'est dommage". D'où l'initiative.

En cause dit l'opposition : une affirmation de Laurent Wauquiez, expliquant qu'il n'y a plus aucun lycée en mauvais état dans la région. "On n'est quand même pas naïf à ce point-là ! Mais ce n'est pas une enquête polémique, c'est une enquête vérité. Si ce que dit Monsieur Wauquiez est la réalité, on le félicitera" pose le conseiller régional communiste ardéchois Eric Hours.