Une enseignante mutée à Château-Gontier-sur-Mayenne remue ciel et terre pour trouver un logement à louer

À un mois de la reprise des classes, une enseignante de français est dans l'incertitude concernant sa prise de poste. Amélia* est professeure contractuelle, elle vivait jusqu'à présent dans le Maine-et-Loire. Elle est mutée à la rentrée dans un établissement scolaire privé de Château-Gontier-sur-Mayenne. Cette enseignante de 32 ans compte donc emménager dans le Sud-Mayenne mais encore faudrait-il qu'elle trouve rapidement un logement car elle enchaîne pour l'instant les refus des propriétaires dans la commune et les alentours.

"Un parcours du combattant"

Amélia en est persuadée : sa situation familiale fait fuir les propriétaires. Son conjoint est en convalescence après un cancer. "Je comprends parce que ça peut faire peur. Mais c'est toujours moi qui aie payé le loyer depuis que je suis rentré dans la vie professionnelle. Et mon conjoint n'est pas sans rien. Il touche quelque chose de la CPAM, comme toutes les personnes en convalescence longue", souligne cette professeure, également mère d'une petite fille. En 2018, lorsqu'elle s'est installée dans le Maine-et-Loire, son conjoint n'était pas malade et ils ont pu trouver un logement "du premier coup". Et elle ajoute : "Je ne pensais pas que trouver une location serait un parcours du combattant à Château-Gontier et ses environs".

Son budget pour le logement est de 800 euros et elle dispose d'une garante, "une chance non négligeable qui n'est pas donnée à tout le monde, comme nous le précisent les agences immobilières", précise-t-elle. Au-delà des refus des propriétaires, il y a également très peu d'offres de location dans la commune. Cette enseignante de 32 ans a donc dû élargir ses critères de recherches. "J'accepte une location sur Château-Gontier et aussi 30 kilomètres autour. Au-delà de 30 kilomètres, ça commence à ne plus trop valoir le coup", explique Amélia.

Si cette enseignante de 32 ans ne trouve pas de solution d'ici le mois de septembre, elle pourrait refuser ce poste d'enseignante à la rentrée. Elle habite actuellement à plus d'une heure de route de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Maine-et-Loire. Ce scénario aurait évidemment des conséquences pour les élèves. "Le directeur de mon potentiel futur établissement m'a bien fait comprendre que si je n'accepte pas le poste, il va être quasiment impossible de trouver quelqu'un d'autre d'ici septembre dans ma matière. Ça veut dire vraiment probablement pas d'enseignants devant quatre classes", décrit la professeure d'enseignant. Cette enseignante a également contacté la mairie de Château-Gontier sur Mayenne. La municipalité reconnaît qu'il y a effectivement un problème d'offre de logements dans la ville mais elle va tout de même tenter de l'aider dans ses recherches.

*Son prénom a été modifié car elle préfère être discrète sur sa vie privée