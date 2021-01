Une épreuve des partiels de droit de la faculté de droit d'Aix-Marseille annulée à cause de la neige

Les étudiants ont appris la nouvelle vers midi ce lundi sur la page Facebook et sur le site internet de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille : l'annulation de l'épreuve "Institutions et vie politique de la Ve République" prévue à 14h30. Une annulation de dernière minute justifiée par les conditions climatiques et les chûtes de neige.

Une décision incomprise par les étudiants

Le doyen de la faculté Jean-Philippe AGRESTI explique qu'il n'a voulu prendre aucun risque. "Il était plus sûr de ne pas mettre les étudiants sur les routes et de permettre à nos personnels de repartir vers leurs domiciles et de télé travailler plutôt que de prendre le risque de se retrouver en difficulté en fin de journée".

Mais cette décision passe mal auprès des 600 étudiants concernés. Beaucoup d'entre eux viennent de loin, la plupart étaient déjà sur place. "Au début, on pensait que c'était une blague. C'est aberrant, car ça fait deux jours que l'on savait qu'il allait neiger. Certains étudiants ont pris des billets d'avion car il viennent de Corse ou Maroc et pour eux les conséquences financières sont importantes" explique Nicolas qui comprend pas cette annulation de dernière minute. "Nous avons pris la décision à midi quand la neige tombait assez fort dans tout le pays d'Aix soit 2 heures et demi avant le début de l'épreuve" se justifie le doyen de l'université.

Les épreuves prévues à Marseille et à Arles ont elle été maintenues ce lundi.

Selon le doyen de l'université, l'épreuve en question pourrait être reportée ce samedi 9 janvier pour s'assurer de la présence des surveillants.