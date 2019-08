Une famille poitevine accueille une jeune vacancière parisienne, avec le Secours Populaire

Migné-Auxances, France

Pour les deux semaines qui viennent, Aya reste dans la famille Delaunay. Des vacances organisées par le Secours Populaire, comme chaque été, pour des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de partir. C'est donc à Migné-Auxances, près de Poitiers, que la petite parisienne de 11 ans est accueillie depuis le vendredi 2 août et qu'elle vit aux côtés de la fille du couple Delaunay.

Des activités dans le Poitou et un départ à l'Île de Ré

Accueillir un enfant pour les vacances, Bérangère Delaunnay y pensait depuis un moment déjà. "J'ai pris contact avec le Secours Populaire par mail et j'ai participé à une petite réunion pour bien comprendre", explique-t-elle. Guillaume, le mari, lui aussi avait commencé à y réfléchir : "c'est vrai que ça n'est pas quelque chose de très courant, souvent les vacances on les pense pour du repos, pour soi, par la famille".

Ambre, leur fille de 12 ans, a très vite été emballée par l'idée de partager ses vacances avec une autre enfant de son âge. "Comme je suis fille unique, parfois je passe les vacances toute seule, raconte-t-elle. Là, on fait beaucoup plus de sorties." Et après des débuts timides, Aya a vite trouvé sa place. Et c'est tous ensemble qu'ils ont fait le programme de la semaine. "Je voulais visiter le Futuroscope, des châteaux, aller à la piscine... Enfin surtout de passer des bons moments", détaille la vacancière. Pour lui faire plaisir, les Delaunay l'emmèneront également sur l'île de Ré et lui feront découvrir les Châteaux de la Loire. Quant à la journée au Futuroscope.