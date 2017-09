Une formation dans le Haut Débit en manque de candidats à Montmorillon

Al 'heure de la galère pour certains bacheliers pour trouver une formation, le lycée professionnel Raoul Mortier ne compte qu'un seul candidat dans sa filière Technicien déploiement réseaux très haut débit!

Après la filière de l'éolien (BTS) qui marche très fort, place pour cette rentrée à cette formation qui forme des techniciens en charge du déploiement du très haut débit. L'idée de cette filière a été lancée à la fin du printemps dernier, et il a fallu vite mettre en place la plate forme technique, avoir les enseignants. "On a une formation, les profs et un seul élève pour le moment, un simple chiffre + de 2 millions d'abonnées à la fibre optique en France c'est 30% de plus que l'an dernier, il faut avoir un niveau bac pro tout simplement". Le proviseur reconnait que ce n'est pas simple de se faire connaitre "on est même passé par des petites annonces sur le Bon Coin."