Une fresque de 14 mètres sur les JO graphée par des élèves à Naturapolis

Exit le mur gris uni du gymnase de Naturapolis, le lycée agricole de Châteauroux. Depuis ce vendredi 13 janvier, une grande fresque de 14 mètres de long a été inaugurée. Elle a été graphée par des élèves de terminale Bac Pro Aménagement paysager sur le thème des jeux Olympiques et Paralympiques.

Faire sortir les élèves de leur zone de confort

Cette fresque s'inscrit dans le cadre des cours d'éducation socio-culturelle : lors de leur année de première, les élèves peuvent monter des projet, financés en grande partie par la Région Centre-Val de Loire. Magali Lachaud, leur enseignante, a décidé de leur proposer un travail autour du graffiti. "C'est une façon de les sortir de leur zone de confort, de leur faire découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas, et c'est un biais qu'on utilise pour leur apprendre, toujours" explique la professeure d'éducation socio-culturelle.

C'est d'ailleurs ce que retiennent les élèves : "On aurait jamais pensé pouvoir faire une fresque comme ça", sourit Flavie. "Et ça a demandé beaucoup de travail : on a fait des recherches sur le graffiti, sur le sport olympique et paralympique, on a travaillé le dessin sur papier avant de proposer le projet à l'artiste..." C'est Mickaël Copin, alias Wizard, un artiste spécialisé dans le graffiti originaire du Nord, qui a accompagné les élèves tout au long de leur réalisation.

La fresque a été réalisée en une semaine par les élèves et l'artiste spécialisé en graffiti Wizard. © Radio France - Marie Dorcet

Le sport, le handicap et l'inclusion

Sur la fresque, les anneaux olympiques, des ballons, des sportifs... et bien sûr, une tireuse, en référence aux épreuves de tir sportif des JO 2024 qui se tiendront à Châteauroux . Mais alors, pourquoi ce thème ? "Des enseignants d'EPS de l'établissement organisent des journées de sensibilisation au handicap" explique Magali Lachaud. "Les élèves peuvent échanger avec eux, et se mettre à leur place en se plaçant dans un fauteuil roulant, en utilisant un vélo adapté… Et comme l'annonce de la tenue des épreuves de tir sportif à Châteauroux a été faite au même moment, je me sui dit que c'était l'occasion de faire une continuité avec ce qu'apprennent les élèves lors de ces journées".