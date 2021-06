Une gardoise en finale du championnat de France des desserts

L’École Hôtelière d’Avignon (Vaucluse) a accueilli ce mardi la finale régionale Sud-Est du Championnat de France du Dessert 2021. Et une gardoise l'emporte, dans la catégorie juniors ! Camille Pont, du Purple Campus de Marguerittes. Elle s'impose avec son dessert "des cieux, aux cimes, à la terre". Durant trois heures, les six candidats « Juniors » et les cinq candidats « Professionnels » sélectionnés devaient réaliser un dessert à l’assiette pour dix personnes sur la thématique de l’écoresponsabilité

Dans la catégorie Professionnels, c'est Samuel Boateng qui devance tous ses concurrents.

Grâce à cette victoire, ils se qualifient pour la Finale Nationale qui se déroulera les 5 et 6 octobre prochains au Lycée Georges Baptiste de Canteleu (76).

Le jury était présidé par Fanny Rey, Cheffe Cuisinière, de L'Auberge de Saint-Rémy-de-Provence. Les candidats ont été évalués sur leur dessert (esthétique, appétence, goûts et textures) mais aussi sur leur travail (organisation, gestion des matières premières et maîtrise des techniques).