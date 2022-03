Une grève en chaine dans les collèges et lycées marseillais

Un mouvement de grogne dans une quinzaine de collèges et lycées marseillais. Une grève en chaîne qui touche désormais une quinzaine d'établissements. Les professeurs réclament plus de moyens.

La grève en chaîne des collèges et lycées marseillais se poursuit. Ce mardi, c'est le lycée Marie Curie (5e arrondissement) qui entre dans le mouvement. Les personnels dénoncent à leur tour le manque de moyens, avec des classes technologiques à 35 élèves. Depuis le 14 mars, la grève en chaîne lancée par 3 établissement d'éducation prioritaire s'est étendue à d'autres établissements.

Une quinzaine d'établissements marseillais sont aujourd'hui mobilisés.

Ce mardi, une centaine d'enseignants et de personnels d'éducation sont partis du collège Gaston Deferre (7e) en direction du collège Edgar Quinet (3e). Ils se sont ensuite rassemblés devant l'inspection académique à 12h30 où une délégation a été reçue. Le mouvement a été lancé il y a 2 semaines par 3 établissement d'éducation prioritaire pour demander des moyens. Selon Jean-François Negri, professeur d'histoire au collège Renoir dans le 13 e arrondissement et représentant du syndicat Sud Education "Chaque année, les enseignants constatent que la dotation horaire est en baisse. Ca fait 5 ans que ça dure. On perd des moyens et notamment dans les collèges prioritaires. Les classes sont surchargées. On ne peut plus faire notre travail dans de bonnes conditions pour la réussite de nos élèves surtout après deux ans de crise sanitaire."

Parmi les établissements mobilisés, on peut citer les collèges Henri Wallon (14e), Auguste Renoir (13e), Rosa Parks (15e), Stéphane Mallarmé (13e), Quinet (3e), Gaston Deferre (7e) ou encore Monticelli (8e). La liste n'est pas exhaustive