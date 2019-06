Une grève mais pas de perturbation pour le bac en Dordogne

Ce lundi matin, plus d'une soixantaine de salariés de l’Éducation nationale ont répondu à Périgueux et Ribérac à l’appel lancé par l’intersyndicale pour une grève des surveillances du bac.

Périgueux, France

"Bloquons Blanquer". C'est l'une des affiches présentes ce lundi devant le lycée Bertran de Born à Périgueux. Une trentaine de professeurs ont répondu à l'appel à la grève, autant à Ribérac, réunis pour dénoncer les reformes menées par le ministre de l'Éducation. Une grève sans effet sur l'examen de philosophie.

Une mouvement "incompréhensible" pour le ministre. Il juge "pas très acceptable" une grève le premier jour de l'épreuve. "On n'a pas le choix", disent les professeurs, pour se faire entendre. Pour contre une réforme qui réduira notamment le nombre d'épreuves finales au profit du contrôle continu et qui s'accompagne d'une refonte de l'enseignement au lycée, dénonce Abderrafik Babahani, secrétaire SNES-FSU.

"En Dordogne, dans un département où la population baisse, une lutte, une concurrence va s'établir entre les établissements pour attirer le plus d'élèves, dénonce le représentant syndical. Les établissements vont donc tout faire pour avoir les meilleurs résultats concernant le bac. Une pression va s'installer, pour noter avec de la bienveillance, mais _les élèves ne seront plus préparer pour l'après-bac_".

Une grève pour les corrections ?

La grève pourrait être reconduite demain et certains parlent d'une grève pour la correction des copies. Ce qui ne serait peut-être pas la même chose pour Teddy Guitton, secrétaire départemental du syndicat FSU. "Les collègues sont très demandeurs de ça, même si juridiquement ce n'est pas simple, on n'a pas le droit de garder des documents qui ne nous appartiennent pas juridiquement [...] mais on veut s'opposer à la mise en place du contrôle continu, qui sera négatif pour l'apprentissage des jeunes".

On n'en veut pas aux enfants, mais à un moment il faut agir" - Teddy Guitton

"Il faut que les parents comprennent aussi que nous, enseignants, nous sommes aussi en lutte contre un système. Au delà des difficultés du quotidien, les collègues passent énormément de temps à corriger des copies pour _des sommes qui ne seraient pas tolérées dans 80% des entreprises privées_. Et cela aussi il faut que ça change."

Un appel a la grève a également été lancé par le SNES-FSU pour le brevet des collèges, le 27 juin.